İstanbul'dan Sivas'a izinsiz gelen kişi karantina altına alındı
İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesine izinsiz gelen kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesilerek 14 gün karantina altına alındı.
12.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:46
Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesiz gelen kişiye, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 bin 150 lira para cezası kesildiği ve 14 gün boyunca evinde karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan bütün kurallara uymaya özen gösterelim. Kurallar ve tedbirler sizleri korumak içindir." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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