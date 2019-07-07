07.07.2019 14:02
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İstanbul'dan tatil için geldiği Ayvacık'ta boğuldu

İstanbul

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine, İstanbul'dan tatil için gelen Ali Musa Balaban (58), girdiği denizde boğuldu.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine, İstanbul'dan tatil için gelen Ali Musa Balaban (58), girdiği denizde boğuldu.
İstanbul'da yaşayan Ali Musa Balaban, tatil yapmak için Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine geldi. Denize giren Balaban, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kıyıdakiler Balaban'ın yardım beklediğini anlayınca hemen yanına yüzüp, güçlükle sudan çıkardı. Baygın olduğu belirlenen Balaban için sağlık ekibi çağrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırdığı Balaban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Musa Balaban'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
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