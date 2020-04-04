Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm yollar kapalı

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanması üzerine Tekirdağ ile bağlantısı olan İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli illerine olan tüm çıkış ve girişler mercek altına alındı.

04.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:32
İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm yollar kapalı
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanması üzerine Tekirdağ ile bağlantısı olan İstanbul , Çanakkale, Edirne ve Kırklareli illerine olan tüm çıkış ve girişler mercek altına alındı. Bu kapsamda Tekirdağ'dan Trakya'ya açılmak mümkün değil.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan son kararlar doğrultusunda gece yarısından itibaren Tekirdağ'ı çevre illere bağlayan tüm güzergahlar araç trafiğine kapatıldı. İçişleri Bakanlığının "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlamasına ilişkin son genelgesinin 1. Maddesinde yer alan "Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır" talimatı üzerine Tekirdağ ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve İstanbul arasındaki bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapandı.

Trakya'ya Tekirdağ engeli

Sınırlama çerçevesinde İstanbul ile Tekirdağ arasında bulunan Çerkezköy, Çorlu ve Marmaraereğilisi ilçelerinde, Tekirdağ ile Kırklareli arasında bulunan Çorlu-Lüleburgaz, Saray ile Vize, Muratlı ile Lüleburgaz, Malkara ve Şarköy İlçesinden Edirne ile Çanakkale'ye giden karayolu ve bütün bağlantı İstanbul-Tekirdağ girişinde de sıkı tedbirler uygulanıyor. Çorlu İlçesinde polis ve jandarma ekipleri genelge çerçevesinde yolda yaptıkları denetimlerde izin belgesi olmayan sürücüleri geri çeviriyorlar. İzin belgesi olan sürücülerin ise gerekli ateş ölçümleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin veriliyor. Sınırlamanın Tekirdağ'ı da kapsamına alması nedeniyle İstanbul'dan Tekirdağ üzerinden Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'ye geçmek mümkün değil.

Denetimler devam ederken, yalnızca fabrika servis araçları, lojistik araçları ve benzeri ile seyahat izin belgesi olan araçlar geçiş yaparken, diğer araçlar il sınırından geri çevriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm yollar kapalı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:34: Odunpazarı Belediyesi'nden şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık - Haberler 14:33: Malatya'da ana caddeler boş kaldı - Haberler 14:32: İl sınırlarından geri döndüler - Haberler 14:30: Korona virüs nedeniyle yurtlarda kalan Cezaevi personeline alkışlı destek - Haberler 14:30: Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haberler 11:08: 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler