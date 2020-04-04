Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm yollar kapalı

İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm yollar kapalı İstanbul'dan Trakya'ya gitmek mümkün değil Trakya seyahatine Tekirdağ engeli Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehire ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanması üzerine Tekirdağ ile bağlantısı olan İstanbul, Çanakkale,...

04.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:29
İstanbul 'dan Trakya'ya açılan tüm yollar kapalı
İstanbul'dan Trakya'ya gitmek mümkün değil
Trakya seyahatine Tekirdağ engeli
TEKİRDAĞ - Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehire ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanması üzerine Tekirdağ ile bağlantısı olan İstanbul, Çanakkale , Edirne ve Kırklareli illerine olan tüm çıkış ve girişler mercek altına alındı. Bu kapsamda Tekirdağ'dan Trakya'ya açılmak mümkün değil.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan son kararlar doğrultusunda gece yarısından itibaren Tekirdağ'ı çevre illere bağlayan tüm güzergahlar araç trafiğine kapatıldı. İçişleri Bakanlığının "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlamasına ilişkin son genelgesinin 1. Maddesinde yer alan "Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır" talimatı üzerine Tekirdağ ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve İstanbul arasındaki bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapandı.
Trakya'ya Tekirdağ engeli
Sınırlama çerçevesinde İstanbul ile Tekirdağ arasında bulunan Çerkezköy, Çorlu ve Marmaraereğilisi ilçelerinde, Tekirdağ ile Kırklareli arasında bulunan Çorlu-Lüleburgaz, Saray ile Vize, Muratlı ile Lüleburgaz, Malkara ve Şarköy İlçesinden Edirne ile Çanakkale'ye giden karayolu ve bütün bağlantı İstanbul-Tekirdağ girişinde de sıkı tedbirler uygulanıyor. Çorlu İlçesinde polis ve jandarma ekipleri genelge çerçevesinde yolda yaptıkları denetimlerde izin belgesi olmayan sürücüleri geri çeviriyorlar. İzin belgesi olan sürücülerin ise gerekli ateş ölçümleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin veriliyor. Sınırlamanın Tekirdağ'ı da kapsamına alması nedeniyle İstanbul'dan Tekirdağ üzerinden Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'ye geçmek mümkün değil.
Denetimler devam ederken, yalnızca fabrika servis araçları, lojistik araçları ve benzeri ile seyahat izin belgesi olan araçlar geçiş yaparken, diğer araçlar il sınırından geri çevriliyor. İstanbul’dan Trakya’ya açılan tüm yollar kapalı

Kaynak: İHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm yollar kapalı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm yollar kapalı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi Haberler
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye’de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye’de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haberler
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:59: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçak ile getirildi - Haberler 21:57: Aksaray'da meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı - Haberler 21:56: Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek - Haberler 21:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti 21:25: Sosyal yardım dağıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup - Haberler 21:24: Evlerinin bir odasını okula çevirdiler - Haberler 19:50: Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek - Haberler 19:14: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi - Haberler 18:53: ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı - Haberler 18:16: Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı - Haberler 17:45: Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu - Haberler 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı