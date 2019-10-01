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İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getiren 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

01.10.2019 13:13İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı
Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getiren 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Eskipazar ilçe girişinde uyuşturucu madde getireceği belirlenen araç durdurularak, içerisinde bulunan B.B., Ö.Ş. ve B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 143 gram toz esrar maddesi ve 5 adet ectasy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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