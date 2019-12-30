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İstanbul'dan Yüksekova'ya ısıtan yardım

İstanbul'da yaşayan hayırsever bir vatandaş, Yüksekova ilçesinde okuyan öğrenciler için bot ve üniforma desteğinde bulunduİstanbul'da yaşayan hayırsever bir vatandaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bağlı Dağlıca köyünde okuyan öğrencilere bot ve üniforma desteğinde bulundu.

30.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:51 İstanbul'dan Yüksekova'ya ısıtan yardım
'da yaşayan hayırsever bir vatandaş, ilçesinde okuyan öğrenciler için bot ve üniforma desteğinde bulundu

İstanbul'da yaşayan hayırsever bir vatandaş, 'nin Yüksekova ilçesinde bağlı Dağlıca köyünde okuyan öğrencilere bot ve üniforma desteğinde bulundu. Yüksekovalı gazeteci Bilal Tinar ile iletişim kuran hayırsever vatandaş, kendisine iletilen liste doğrultusunda 30 kişilik bot ve üniformalar paketlenip koliler ile kargo yolu ile gazeteci Tinar'a ulaştırıldı. Buradan ilçe merkezine 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyüne gönderilen koliler, Şehit Uzman Çavuş Lokman Çoban İlk ve Orta Okulu öğretmenleri tarafından teslim alındı. Bot ve üniformalar, öğrencilere dağıtıldı. Dağlıcalı öğrenciler, katkısı geçen herkese teşekkür etti. - HAKKARİ

Yüksekova, İstanbul, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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