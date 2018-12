İstanbul Deliler Filminin Oyuncuları Esenyurt Üniversitesi Öğrencileri ile Buluştu

04 Aralık 2018 Salı 09:57



04 Aralık 2018 Salı 09:57

Deliler filminin oyuncuları Esenyurt Üniversitesi öğrencileri ile buluştuSelin GÜRSEL 'Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, ( DHA ) - 'DELİLER Fatih 'in Fermanı' filminin İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri için galası yapıldı. Etkinliğe katılan Cem Uçan , "Sadece Türk sinemasına değil, dünya sinemasına da bir katkısının olacağını düşündüğümüz bir iş çektik. Türkiye Cumhuriyeti 'nde sinema var olduğu günden beri bu kalibrede bir aksiyon ve tarihi bir iş çekilmedi? dedi.İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri için 'Deliler Fatih'in Fermanı' filminin öğrenciler için galası yapıldı. City Center Outlet AVM'de düzenlenen etkinlik film gösteriminin öncesinde yapılan söyleşi ile başladı. Söyleşiye İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun, filmin Proje Tasarımcısı ve başrol oyuncusu Cem Uçan, Batın Uçan, Baran Öztürk ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Söyleşinin ardından üniversite tarafından oyunculara plaket takdim edildi. AVM'nin sinema salonunda devam eden etkinlikte üniversite öğrencileri oyuncular ile birlikte filmi izledi.'ÖĞRENCİLERİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON'İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun, 'Bugün üniversite olarak Yeşilçam'ın iddialı bir yapımı olan Deliler filmine ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle üniversitemizde eğitim gören Radyo Televizyon Sinema programı öğrencileri başrol oyuncuları, ekibi ve yapımcısıyla birlikte ciddi bir etkileşim ortamı yarattı. Öğrencilerimiz açısından önemli bir organizasyon. Biz öğrencilerimiz için bu tür sosyal etkinlikleri ön planda tutuyoruz. Çünkü biz bir şehir üniversitesiyiz. İstanbul'un en büyük ilçesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehirle, sosyal ve kültürel faaliyetlerle bütünleşmiş bir üniversite olarak bu tür çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda da kesintisiz olarak devam edecek' dedi.'BU KALİBREDE BİR AKSİYON VE TARİHİ BİR İŞ ÇEKİLMEDİ'Deliler filminin 8 yıllık ok uzun bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Proje tasarımcısı ve başrol oyuncusu Cem Uçan şöyle konuştu:'8 yıl boyunca Deliler'le ilgili gezmediğimiz araştırmadığımız yer kalmadı çünkü çok üst segmentte bir film çekmek istiyorduk. Sadece Türk sinemasına değil, dünya sinemasına da bir katkısının olacağını düşündüğümüz bir iş çektik. Türkiye Cumhuriyeti'nde sinema var olduğu günden beri bu kalibrede bir aksiyon ve tarihi bir iş çekilmedi. Mesela Game Of Thrones'un kostümlerini ürettirdiği fabrikada biz de kumaşlarımızı ürettirdik, çizmelerimizi Vikingler'in çizmelerini ürettirdiği atölyede yaptırdık. Bana diyorlar ki 'Cem bey bravo size, Amerika 'ya gitmişsinizi bu atölyeleri bulmuşsunuz'. Hayır arkadaşlar, ben Amerika'ya gitmedim çünkü Amerika buraya geliyor. Game of Thrones kumaşlarını Denizli 'de, Vikingler de çizmelerini Gaziantep 'te bir fabrikaya ürettiriyor.''DİZİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ'Filmde 'Suskun' karakterini oynayan Batın Uçan, 'Film süreci çok zordu. Düştük, yaralandık, sakatlandık. Çok fazla emek ve para harcandı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Öğrenci kardeşlerimize bu filmi izletip aktarabildiğimiz için çok mutluyuz. Biz bunun ikinci, üçüncü filmini hatta dizisini yapmak istiyoruz. O yüzden de ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışıyoruz' diye konuştu.Filmde 'Adsız' karakterini canlandıran Baran Öztürk ise, 'Adsız ismi aslında karakterin en başında lakabı. Savaş sonrasında adının verilmesini bekliyor ve diğer Deliler'e kendini ispat edebilmek için bir serüvene çıkıyor. 6 ay kadar binicilik ve ok, kılıç kullanma eğitiminden geçtik. Fiziki anlamda da zorladı bizi ama 'Adsız'ı oynamak benim için çok keyifliydi' ifadelerini kullandı.