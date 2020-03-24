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İSTANBUL Demirören Medya 'Evde' buluşturuyor

Demirören Medya 'Evde' buluşturuyor#EvdeKalMüzikleKal Projesinin Konuğu Nükhet DuruİSTANBUL, (DHA)- Demirören Medya tüm basın ve sosyal medya kanallarını seferber ederek 'evde kal' çağrısı yapmaya devam ediyor.

24.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:56
Demirören Medya 'Evde' buluşturuyor
#EvdeKalMüzikleKal Projesinin Konuğu Nükhet Duru
İSTANBUL, (DHA)- Demirören Medya tüm basın ve sosyal medya kanallarını seferber ederek 'evde kal' çağrısı yapmaya devam ediyor. '#EvdeKalMüzikleKal' projesinde bu kez Nükhet Duru evinden yapacağı canlı yayınla sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşacak.
Türkiye'nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya'nın başlattığı projeye sanat dünyasından destek büyüyor. Evde olmanın önemini milyonlarla paylaşmak amacıyla başlayan '#EvdeKalMüzikleKal' projesinin konuğu; müzik hayatının en özel parçalarını, sevdiği ve seçtiği ünlü müzisyenlerle birlikte seslendirip, yeniden yorumladığı 'Hikayesi Var' albümünü kısa bir süre önce çıkaran Nükhet Duru olacak.
Nükhet Duru 25 Mart Çarşamba akşamı saat 21.05'te sosyal medya hesabından yapacağı canlı yayınla hem birkaç şarkısını seslendirecek hem de hayranlarıyla sohbet edecek. Ünlü sanatçı, ev ortamında gerçekleşecek bu canlı yayını Instagram hesabı üzerinden (@durunukhet) sevenleriyle paylaşacak.
Bir sonraki konserin kimin olacağı ise Nükhet Duru'nun verdiği mini konser sonrası belli olacak. Ünlü müzisyen bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.
'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilecek.
İSTANBUL Demirören Medya ’Evde’ buluşturuyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Nükhet Duru, DHA, Güncel

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İSTANBUL Demirören Medya 'Evde' buluşturuyor

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