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İstanbul deniz trafiğine "Korona" etkisi

Her gün yüzlerce transit ve yerel gemi trafiğinin yaşandığı İstanbul Boğazı yeni tip korona virüsü (Covid-19) sebebiyle tarihin en sakin günlerini yaşıyor.

20.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:26
Her gün yüzlerce transit ve yerel gemi trafiğinin yaşandığı İstanbul Boğazı yeni tip korona virüsü (Covid-19) sebebiyle tarihin en sakin günlerini yaşıyor. Deniz trafiğindeki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldı. İstanbul boğazının havadan çekilen görüntülerinde ise az sayıda olan gemiler adeta hayalet şehri anımsattı.
Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını sebebiyle birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında okullar tatil edilirken birçok kurum da evden çalışma sistemine geçti. Vatandaşlar ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmedikleri için yollar boş kaldı. İstanbul yerel gemi trafiğinde de azalma yaşandı. Transit gemi geçişlerinde azalma görülmezken, boğaz turları belli bir süreye kadar durduruldu. Deniz trafiğinde ki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi.
(İHA) İstanbul deniz trafiğine ’Korona’ etkisi

Kaynak: İHA

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İstanbul deniz trafiğine "Korona" etkisi
Etiketler : İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

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