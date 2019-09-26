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İstanbul depremi sonrası kalp krizi 2 kişi öldü, 43 kişi depremden kaçarken yaralandı

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçiren tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz ve Meral Okur hayatını kaybetti. Depremde ayrıca 43 kişinin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

26.09.2019 20:06

İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kalp kiriz geçiren 2 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

ÖĞRENCİLERİNİ DIŞARI ÇIKARDIKTAN SONRA RAHATSIZLANDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul'da yaşanan ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında okul binasında bulunan öğrencileri kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttı. Okul bahçesinde öğrencilerin kontrolünü sağlayan Eryılmaz, bir süre sonra fenalaştı. İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki tarih öğretmeni, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KALP HASTASIYDI

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle depremin hemen ardından hayatını kaybeden Murat Şevki Eryılmaz'ın kalp hastası olduğu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için gün aldığı öğrenildi.

1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, kalp hastası olduğu ifade edilen 56 yaşındaki Meral Okur rahatsızlandı. Kalp pili takılı olduğu öğrenilen Okur'un kriz geçirdiğini fark eden yakınları hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Okur, Arnavutköy'deki evinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

43 KİŞİ YARALANDI

Depremde ayrıca 43 kişinin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Yaralıların tedavileri kentteki 8 hastanede devam ediyor.

Avcılar Devlet Hastanesi'nde 2, Beylikdüzü Devlet Hastanesi 2, Bezmialem Hastanesi'nde 9, Samatya Hastanesi'nde 15, Gop Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde 5, Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde 4,Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde 4, Ümraniye Devlet Hastanesi 2 kişi tedavi altında. Yaralanmaların çoğunun panikle kaçarken yaşandığı ifade edildi.

İstanbul depremi sonrası kalp krizi 2 kişi öldü, 43 kişi depremden kaçarken yaralandı

Kalp Krizi, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(24)
MEHMET:Yüce Allah Ailesine yakınlarına sabur versin mekanı nur cennet olsun Allah rahmet eylesin
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ŞİNASİ ŞİRİN:Şinasi şirin
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HAKAN:Allah rahmet eylesin
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ASLANSARAY:Allah rahmet eylesin ailelerine sabir dilerim.
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KOSOVALI:Bir yerde bir öğretmen ölünce içim daha bir ciz ediyor Allah rahmet eylesin
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20 0
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DİYALEKTİK:onun yerine biri atanır bir kişi daha iş bulur artık
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4 70
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TR:Sen nasıl bi mahluksun da böyle düşünüyon
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40 2
TR:Bütün uzmanlar 1999 dan beri büyük deprem diye uyardı 20 yıl da biz ne yaptık devlet hükümet yerel yönetim ??? İmar barışı ile bütün yapılara izin verdik eee sonra
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27 1
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YAŞASIN İMAR BARIŞI:çelik bahçe evi yaptırdım. . deprem olursa oraya kaçacağım. . imar barışını da yaptırdım. . buna ne diyeceksin. . sorun imar barışında değil. .
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4 6
TR:Gül sen ne içiyonda okuduğunu ne anlıyon
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6 1
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