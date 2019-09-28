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İstanbul depreminin 2. gününde bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor

İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında parklarda kalan kimi vatandaşlar evlerine dönerken, kimileri de tedbir amaçlı bu geceyi de parklarda geçirmeye devam ediyor. Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bazı aileler geceyi geçirmek için çadır kurdu.

28.09.2019 00:49

İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etmişti. Deprem nedeniyle evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar, geceyi de parkta geçirmişti. Kimi vatandaşlar çadır kurarken, kimileri ise çimlerin üzerinde battaniyelere sarılarak uyumuştu.

İKİNCİ GECE DE PARKTA KALANLAR VAR

İlk geceyi parklarda geçiren vatandaşların kimileri ikinci gecede parkta kalırken, büyük bir çoğunluğu ise evlerine döndü.

GÜNGÖREN'DE BAZI AİLELER ÇADIR KURDU

Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düne göre azalsa da bazı ailelerin geceyi geçirmek için çadır kurdukları görüldü. Vatandaşlar, çocukları depremden dolayı tedirgin olduğu için parkta kalmaya devam ettiklerini bildirdiler.

İstanbul depreminin 2. gününde bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor

İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel

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