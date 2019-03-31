İstanbul- (Detay Görüntüyle Geniş Haber) - Binali Yıldırım Oyunu Kullandı

Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı. Oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul'nda kullanan Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım ile torunları Ali ve Elif Köylübay eşlik etti. Yıldırım zarfını Ali Köylübay ile birlikte sandığa attı. Yıldırım ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."SEÇİME OLDUKÇA YOĞUN BİR İLGİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"Okul bahçesinde vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Binali Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yıldırım, daha sonra oyunu kullanacağı 1049 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Binali Yıldırım, "Bugün İstanbul'da ve Türkiye'nin 80 vilayetinde ilçelerde, beldelerde, köylerde, mahallelerde, yerel seçimler yapılıyor. Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Biz de oyumuzu Aydınlı'da kullandık. Hem Tuzla belediye başkanı, meclis üyeleri, mahallemizin muhtarı hem de büyükşehir belediye başkanı adayı için oy kullandık. İstanbul'umuz için 39 ilçemiz için Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin, kardeşliğimizin birliğimizin beraberliğimizin ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" dedi.2 TORUNU LE BİRLİKTE GELDİYıldırım, torunlarının bu güzel ve mutlu günde kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Bizimle geldiler. Hepsi bu kadar değil. 6'dan 2 tanesi kura ile belirlendi" diye konuştu."GAYET KEYİFLİ BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜK"Seçim kampanyası ile ilgili de açıklama yapan Binali Yıldırım, "Gayet keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul'u bir baştan bir başa en az 2 kez turladık. Bütün İstanbullularla bir araya geldik. Çok güzel anılarımız oldu. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. İstanbul'u dinledik. İstanbulluları dinledik. Şimdi artık çalışma zamanı İstanbul hizmet öğretme proje gerçekleştirme zamanı diyorum" ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü:----------------Okuldan genel görüntü-Sınıftan genel görüntü-Sandık detayları-Binali Yıldırım'ın okula gelişi-Yıldırım'ın oyunu kullanması-Torunlarından görüntü-Yıldırım'ın açıklamaları - İstanbul