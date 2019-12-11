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İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Büyükçekmece'de konser verdi

Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunun seslendireceği konsere ev sahipliği yaptı.

11.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:25İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Büyükçekmece'de konser verdi
Belediyesi, Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunun seslendireceği konsere ev sahipliği yaptı.

Türk sanat müziğinin bilinen ve sevilen şarkılarını seslendiren İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Yetenekli koristler seslendirdiği şarkılarla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, "Bu akşam unutulmaz bir konsere tanıklık ettim. Başarılı bir ekip çalışması olmuş. Şarkıları dinlerken günün yorgunluğundan ve stresinden uzaklaşma imkanı bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkanımız Dr. Hasan Akgün'ün sizlere sevgi ve saygılarını iletiyorum" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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