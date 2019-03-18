İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na Kocaeli'de Yoğun İlgi

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi'nin ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'de sahne alan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ayakta alkışlandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Savaşı ve İstiklal Marşının Kabulü'nün yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Konseri düzenlendi. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Kocaeli'de ilk kez sahne aldığı konser, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hasan Uçarsu'nun "Çanakkale Şehitleri'ne", "Yine Bir Şey Yapabildim Diyemem Hatırana" gibi eserlerin icra edildiği konser sonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ayakta alkışlandı.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla başlayan konsere, AK Parti Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Emre Tok, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kocaeli Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer katıldı. Konser sonunda Milletvekili Emine Zeybek tarafından koro şefi Massımılıano Caldı'ye çiçek takdim etti. SDKM büyük salonda yer bulamayan sanatseverler fuaye alanına kurulan barkovizyondan konseri izledi.Şefliğini Massımılıano Caldı'nın yaptığı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, viyolensel Poyraz Baltacıgil solistlik yaptı. Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşının Kabulü Haftası kapsamında sahne alan orkestra üyesi Hasan Uçarsu tarafından, Çanakkale Şehitleri'ne 'Yine Bir Şey Yapabildim Diyemem Hatırana' isimli eser ve İstiklal Marşımızın Kabulü haftası olması münasebetiyle İstiklal Marşımız çalındı. Çanakkale Şehitlerimiz Anısına gerçekleştirilen konserde şehitler anılırken Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü kutlandı. Anlamlı konserde sanatseverler senfoni orkestrası tarafından icra edilen eserleri keyifle dinledi. - KOCAELİ