İSTANBUL DHA -  ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Haber: İstanbul DHA

Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' konusunda yaptıkları çalışmalarda Ataşehir Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi edindi. 10 Temmuz günü bahse konu adreste yapılan aramalarda 850 gram kokain, 22 bin 50 adet ecstacy hap, 1 adet sahte kimlik belgesi, 1 adet sahte sürücü belgesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 TL para ele geçirildi. Öte yandan düzenlenen uyuşturucu operasyonu polis kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Operayondan görüntü

Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü

Genel ve detaylar