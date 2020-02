İstanbul dilek ödülleri sahiplerini buldu

Dilek Ödülleri sahiplerini bulduİSTANBUL, (DHA) ' 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne Ayla Algan layık görülürken, 'En İyi Kadın Şarkıcı' Simge Sağın, 'En İyi Jenerik' Aydilge-Hayat Şaşırtır, 'En İyi Albüm' Fatma Turgut-Elimde Dünya, 'En İyi Sosyal Medya Fenomeni' Aslı Kızmaz, 'En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu' Şükran Ovalı seçildi.Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, kültür, sanat, spor , medya ve internet gibi alanlarda 32 farklı kategoride 2019'un en iyilerini belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri, sahiplerini buldu.Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılan ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri'nin sekizincisi, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi.2013'ten beri her yıl düzenlenen ödül töreninde, bu yıl 5 binden fazla öğrencinin katıldığı anketler sonucu belirlenen 'yılın en iyileri' ödüllerini aldı. Törene Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Dilek Gönüllüleri Kulübü üyeleri, öğrenciler ve ödül alan isimler ya da temsilcileri katıldı.32 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDUKültür, sanat, spor ve medyanın da aralarında bulunduğu 32 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne Ayla Algan layık görülürken, 'En İyi Kadın Şarkıcı' Simge Sağın, 'En İyi Erkek Sinema Oyuncusu' Aras Bulut İynemli, 'En İyi Çocuk Oyuncu' Lavinya Ünlüer, 'En İyi Sinema Filmi' 7'nci Koğuştaki Mucize ve 'En İyi Dizi' Mucize Doktor seçildi.'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Aslı Enver alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü Taner Ölmez, 'En İyi Jenerik' ödülü Aydilge-Hayat Şaşırtır, 'En İyi Albüm' ödülü Fatma Turgut-Elimde Dünya, 'En İyi Kadın Sporcu' ödülü Eda Erdem, 'En İyi Sosyal Medya Fenomeni' ödülü Aslı Kızmaz, 'En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu' ödülü Şükran Ovalı, 'En İyi Tv Kanalı' ödülü ise Kanal D'ye verildi.BERİL YAZICI: UMUT IŞIĞI OLMAYI AMAÇLIYORUZBurçin Şimşek ve Ceyhun Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı törenin açılışında konuşan Dilek Gönüllüleri Kulübü Başkanı Beril Yazıcı, 'Yaş aralığı fark etmeksizin toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi insanlarla gönüllülerimizi bir araya getirerek, onların zor günlerini aydınlatarak umut ışığı olmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda birçok proje hayata geçirdik. 'Hayalimi Paylaş' projesi kapsamında İzmir'de Ecrin'i, Yalova'da Sudenaz'ı, İstanbul'da Gamze'yi ve daha nicelerini mutlu ettik. Osmaniye, Sakarya ve Malatya köy okulları yardım projemiz ile daha önce hiç gitmediğimiz, görmediğimiz yerlerde yaşayan yüzlerce minik arkadaş edindik? dedi.FATMA TURGUT: İLK SOLO ALBÜMÜM İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'Böyle bir ödülü almak çok önemli ve kıymetli' diyen Fatma Turgut ise, 'Kariyerimin ilk solo albümü için çok uğraştım ve bu şekilde hakkını alıyor olmak. Benim için çok büyük gurur ve onur. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.AYDİLGE: ÜNLÜLERİN PARALARIYLA HAVA ATMALARI BENİ YARALIYORAldığı ödülle gurur duyduğunu söyleyen Aydilge de, 'Çünkü sizin gibi harika gençlerin, dilek meleklerinin seçtiği insan olmak benim için onur kaynağı. 'Hayat şaşırtır' parçamla ödül alıyorum. Sizi biraz şaşırtmak istedim. Bu muhteşem kadınların resimlerini üzerimde taşımaktan çok gurur duyuyorum. Canımız Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da en merkeze yerleştirdim. Bu kadınların hiçbiri kendilerine dayatılan güzellik ölçülerine, moda anlayışına, kadınlık rollerine kendilerini hapsetmediler. Aksine bütün sınırları aştıkları için dünyada ve ülkemizde adlarını tarihe yazdılar. Gerçekten bizi biz yapan şeyler malımız, mülkümüz, şanımız, şöhretimiz değil ürettiklerimizimdir. Elbisedeki bilin kadınları, sanatçılar, yazarlar ve sporcular, şahane kadınlar ürettikleriyle adını tarihe yazdırdı? ifadelerini kullandı.Aydilge, 'Ben de kendi söz ve bestelerini yazan kadın müzisyen olarak onları örnek alıyorum. Onları hem kalbimde hem de bugün üzerimde taşıyarak her birlikte analım istedim. Bu kadar gelir adaletsizliği olan bir dünyada yaşarken özellikle ünlülerin bu kadar çok parayla, giydikleri kıyafetlerle ve zenginlikleriyle hava atmaları, gösteriş yapmaları beni çok yaralıyor. O yüzden değerli olanın, pahalı olmak zorunda olmadığını göstermek için özellikle ödül törenlerinde geri dönüşüm malzemelerinden, kağıtlardan, muşambadan, ucuz malzemelerden kıyafetler giyiyorum' dedi.ŞÜKRAN OVALI: ÖDÜLÜ KIZIM MİHRAN ELA İÇİN ALIYORUMÖdülün kendisi için çok kıymetli olduğunu aktaran Şükran Ovalı ise, 'Benim için çok kıymetli, taşın altına elinizi koyduğunuz, iyilikten vazgeçmediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyunumuzun adı 'evlat, oyun bana geldiği zaman yeni anne olmuştum. Kızım için bu oyunu kabul ettim. Bu ödülü kızım Mihran Ela ile sorgulayan, üreten, çalışan ve bundan vazgeçmeyen, bir birey yetiştirmenin sorumluluk bilincinde olan anne ve babalar için alıyorum' diye konuştu.ZEYNEP BASTIK: ÇOK ANLAMLI BİR ÖDÜLGenç şarkıcı Zeynep Bastık da, 'Bu kadar önemli işlere imza atan topluluğun, öğrencilerin düzenlediği ödül törenine dahil olmak ve ödül almak mutluluk verici. Çok teşekkür ediyorum, çok anlamlı bir ödül oldu' ifadelerini kullandı.SİMGE SAĞIN: İYİLİK BULAŞICIDIRGeceye gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle güneş gözlüğüyle katılan Simge Sağın ise, 'Bu kadar iyiliğin ve iyi insanın olduğu bir yerde olmak gerçekten çok güzel. Çünkü iyilik her zaman güzeldir ve bulaşıcıdır. Bu özel ve kıymetli ödülü evimin en kıymetli yerine koyacağım. Herhalde Türkiye'nin en yakışıklı ve güzel öğrencilerinin olduğu okuldan ödül almak çok güzel' dedi.MABEL MATİZ: ÖĞRENCİLERE DE TEŞEKKÜR EDİYORUMMabel Matiz de, 'Dilek Gönülleri Kulübü'nü yaptığı anlamlı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Burada olmak çok güzel. Toplumun bir bireyi olarak teşekkür ediyorum. Oylarıyla beni bu oyuna layık gören öğrencilere de teşekkür ediyorum' diye konuştu.Gecede, İzmir Otizm ve Orkestra Korosu da bir konser verdi. Törende bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da bulunduğu 32 kategoride verilen ödüller ve sahipleri şöyle:Yaşam Boyu Onur Ödülü - Ayla AlganEn İyi Albüm - Fatma Turgut/ Elimde DünyaEn İyi Çıkış Yapan Şarkıcı - Zeynep BastıkEn İyi Jenerik - Hayat Şaşırtır ? AydilgeEn İyi Şarkı - Sagopa Kajmer ? Avutsun BahanelerEn İyi Kadın Şarkıcı - Simge SağınEn İyi Erkek Şarkıcı - Mabel MatizEn İyi Müzik Grubu - PinhaniEn İyi Çocuk Oyuncu - Lavinya ÜnlüerEn İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu - Şükran OvalıEn İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu ? Sunay AkınEn İyi Kadın Oyuncu ? Aslı EnverEn İyi Dizi - Mucize DoktorEn İyi Erkek Oyuncu - Taner ÖlmezEn İyi Erkek Sinema Oyuncusu - Aras Bulut İynemliEn İyi Sinema Filmi - 7. Koğuştaki MucizeRektörlük Özel Ödülü - TRT 2En İyi Magazin Programı - Gel Konuşalım/ TV8En İyi TV Kanalı - Kanal DEn İyi Haber Bülteni ? İsmail Küçükkaya ile Çalar SaatEn İyi Talk Show Programı - İbrahim Selim ile Bu GeceEn İyi Spor Programı ? Spor Merkezi/ TRT SporEn İyi Sosyal Medya Fenomeni - Aslı KızmazEn İyi Youtube Kanalı - Post42En İyi Kitap - Türk Dış Politikasının ve Kıbrıs'ın Zorlu Dönemi/ Furkan KayaEn İyi Kültürel Girişim- Zai KütüphaneEn İyi Kadın Sporcu - Eda ErdemEn İyi Kültür Sanat Kurumu - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)En İyi E-spor Takımı - Royal YouthEn İyi E-spor Oyuncusu - Asım Cihat Karakaya/ FabfabulousEn İyi Uygulama - GetirEn İyi Twitch Yayıncısı - Ferit 'Wtcn' Karakaya