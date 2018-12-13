İstanbul- Disk Asgari Ücret Net 2800 Lira Olmalıdır

13 Aralık 2018 Perşembe 13:56



13 Aralık 2018 Perşembe 13:56

Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,'Asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2800 lira olmalıdırHaber Gülseli KENARLI-Kamera Güven USTAİSTANBUL,(DHA)Devrici İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve İl Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, kendi asgari ücret görüş ve taleplerini sıraladı.Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Milletvekili Kani Beko'nun da bulunduğu grup Beyoğlu Tophane'de bulunan Çalışma ve İl Müdürlüğü yanındaki parkta toplandı. 'Yaşanabilir ücret, asgari ücret 2800 TL, yaşanabilir memleket yazılı pankart taşıyan grup il müdürlüğü önüne geldi. Polisin Çalışma ve İl Müdürlüğü önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.Grup, İnsanca yaşamak istiyoruz şeklinde slogan attı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK'in taleplerini sıraladığı basın açıklamasını okudu.Çerkezoğlu, Asgari ücret hesaplanırken işçinin ailesi de hesaba katılmalı. İşçi ve memurlar için tek bir asgari ücret hesaplanmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. İşveren ve hükümetin ittifakıyla asgari ücretin belirlenmesi demokratik değildir. Asgari ücretin belirlenmesinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır ve asgari ücret ulusal ölçekte bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için asgari ücretin ürettiğimiz milli gelirden ve milli gelir artışından payını alması için, geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2800 lira olmalıdır diye konuştu.Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.