İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada

Economist Intelligence Unit'in "En Pahalı Şehirler 2019" raporuna göre, Paris, Hong Kong ve Singapur en pahalı kentler listesinde ilk sırada yer aldı. İstanbul ise dolar bazında alım gücü keskin bir düşüş yaşayan şehirler arasında ilk sırada yer aldı.

ÜÇ KENT İLK KEZ BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞTI

Üç kent, 30 yıldır yapılan araştırmada ilk kez birinciliği paylaşırken, en pahalı şehirler listesinde Paris, Hong Kong ve Singapur'dan sonra sırasıyla Zürih, Cenevre, Osaka, Seul, Kopenhag, New York, Tel Aviv ve Los Angeles bulunuyor.

Listeye Avrupa'dan dört kentin girmesi dikkati çekti.

EN UCUZ ŞEHİR CARACAS

Economist Intelligence Unit'e göre, en ucuz şehirler de sırasıyla Caracas, Şam, Taşkent, Almatı, Bangalore, Karaçi, Lagos, Buenos Aires, Chennai ve Yeni Delhi oldu.