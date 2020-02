İstanbul down sendromlu çağatay aras'tan bağlama resitali

Down sendromlu Çağatay Aras'tan bağlama resitaliİSTANBUL, (DHA) ? Bağlama ustası down sendromlu Çağatay Aras, özel bir üniversitede verdiği konserde gönülleri fethetti. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Çağatay, uzun süre alkış aldı.Maltepe Üniversitesi, 'Çağatay Aras Bağlama Dinletisi' konseri kapsamında down sendromlu Çağatay Aras'ı misafir etti. 6 yaşında babasının eline verdiği sazla büyüyen ve duyduğu notaları zamanla çalmaya başlayan Çağatay, performansıyla dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.Konseri dinlemeye gelenler, o anları cep telefonlarıyla video çekerek ölümsüzleştirdi. Çağatay'ı sahnede konservatuar mezunu abisi Suphi Aras da yalnız bırakmadı. Bağlama çaldıkça kendinden geçen Çağatay'ın mutluluğu gözlerinden okundu.'SANAT ENGEL TANIMIYOR'Sanatın sınır, dil, din ırk ve engel tanımadığını söyleyen Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Çağatay'a çiçek takdim etti.Bağlamasını yanından ayırmayan hiç ayırmayan Çağatay, sahnede, 'Uzun ince bir yoldayım', 'Çiğdem der ki ben alayım', 'Nem Kaldı', 'Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı', 'Çeşmi siyahım' ve 'Selvi boylum al yazmalım' gibi türküleri çaldı.