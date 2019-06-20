İSTANBUL - DREAMLİNER'İN TÜM EKONOMİ KOLTUKLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları(THY) Genel MüdürüBilal Ekşi, bu ay sonunda filoya katılacak ilkBoeing787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının tüm ekonomi koltuklarınınTürkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretildiğini açıkladı.

THY'nin yeni nesil, uzun menzilli, yeni uçağının kabin içi video görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bilal Ekşi, " 787-9'un en güzelini en sona sakladık. Uçağın tüm ekonomi koltukları Türkiye'de dizayn edildi, üretildi. TSI firmamız tarafından yerli ve milli vizyon ile üretilen koltuklar ile uçaklarımızı donatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK UÇUŞ İSTANBUL-ANTALYA HATTINDA OLACAK

25 Haziran salı günüİstanbul'da olacağı öğrenilen ilk Dreamliner'ın kuyruk tescili ise 'TC-LLA' olarak belirlendi. Uçak Türkiye'de ilk uçuşunu 8 Temmuz pazartesi saat 08.35'de İstanbul'danAntalya'ya yapacak.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın kabininden görüntüler

-Ekonomisınıfı koltuklar

