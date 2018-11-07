07 Kasım 2018, 18:10
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İstanbul -  Drone'a Ateş Eden Tarih Talancıları Gözaltına Alındı

İstanbul -  Drone

Demirören Haber Ajansı'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı.



Demirören Haber Ajansı'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı.

Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA'nın drone'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. 

Olay sonrası harekete geçen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis, bazı tarihi eser kalıntıları da ele geçirdi.  Şüphelilerden birinin drone'a ateş eden kişi olduğu belirlendi. 

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

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-DHA muhabiri Ersan San'ın olayı anlatması (ek görüntü)

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GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

Kulenin bir yıl öncesine ait havadan görüntüleri

Kulenin güncel havadan görüntüleri

Aktüel gorüntülerle tahribat

Kulenin içinden görüntüler

Drone'a ateş etme anı

Genel ve detay görüntüler

DHA FEED - İstanbul İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:10