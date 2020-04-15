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İstanbul Eczacı Odası cumartesi günü için "nöbetçi eczane" sayısını 3 katına çıkardı

İstanbul Eczacı Odası (İEO), sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için "nöbetçi eczane" sayısını 3 katına çıkardığını duyurdu.

15.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:32
İstanbul Eczacı Odası cumartesi günü için
İstanbul Eczacı Odası (İEO), sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için "nöbetçi eczane" sayısını 3 katına çıkardığını duyurdu.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemin alındığı, bu önlemlerden birinin de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı olduğu hatırlatıldı.
İhtiyaca göre planlama yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan 2020 Cumartesi gününe ait meslektaşlarımızdan bize ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür.
Bu sebeple, sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır."
İstanbul Eczacı Odası, hafta sonu hizmet verecek eczanelerin listesini de internet sitesinde yayınladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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