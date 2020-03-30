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İstanbul Eczacı Odasından, "Eczane Destek Paketi" açıklaması Açıklaması

İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina sebebiyle eczanesi geçici olarak kapanmak zorunda kalan eczacılar için "Eczane Destek Paketi"ni duyurdu.

30.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:48
İstanbul Eczacı Odasından,

İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina sebebiyle eczanesi geçici olarak kapanmak zorunda kalan eczacılar için "Eczane Destek Paketi"ni duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinde, Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunucuları olarak, eczacıların büyük bir sorumluluk taşıdığı belirtildi.

Halk sağlığını korumak üzere mesleklerini icra ederken, bulaşma riskinin en yüksek olduğu sağlık gruplarından birinin de eczacılar olduğunu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylesi bir ortamda, olası bir bulaş sonucu bizlerin veya personelimizin Kovid (+) çıkması durumunda eczanelerimizin 14 güne kadar karantina nedeniyle kapanması söz konusu olabilmektedir. İstanbul Eczacı Odası olarak, karantina sebebiyle eczanesi geçici olarak kapanmak zorunda kalan meslektaşlarımız için karantina süresi boyunca uygulanmak üzere eczane destek paketimizi hazırladık. Bu paket kapsamında; eczanenin kapalı olduğu günler için 'işyeri kirası', eczaneye ait telefon, elektrik, su, internet faturaları, eczane personelinin maaş ve SGK prim ödemeleri ve eczacıya ait Bağ-Kur prim ödemesi İstanbul Eczacı Odası tarafından karşılanacaktır. Ayrıca depo ödemelerinin ertelenmesi için de gerekli girişimlerde bulunulacaktır."

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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, prim, Güncel
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