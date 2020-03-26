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İstanbul Eczacı Odasından, Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren eczanelere hastaların birer birer kabul edileceğini bildirdi.

26.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:32
İstanbul Eczacı Odasından, Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması
İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren eczanelere hastaların birer birer kabul edileceğini bildirdi.
Odadan yapılan açıklamada, tüm eczacıların, çalışanların ve hastaların daha fazla bulaşma riskiyle karşılaşmasını önlemek amacıyla eczacıların taleplerinin yazıyla Sağlık Bakanlığına iletildiği belirtildi.
Bakanlığa bu konuda bir dilekçe sunulduğu aktarılan açıklamada, dilekçedeki ifadelere de yer verildi.
Dilekçede, ülke olarak Kovid-19 ile yapılan mücadelede eczacıların her zaman olduğu gibi en ön safta yer aldığı, İstanbul ve Yalova'da 5 bin 236 noktada yaklaşık 14 bin çalışan ile 7/24 kesintisiz ilaç hizmeti sunulduğu vurgulandı.
Eczanelere günde ortalama 100 hastanın girdiği, salgının boyutunun giderek arttığı bu günlerde, hastaların çoğunun ya Kovid-19 tanısı konulmuş ya da Kovid-19 pozitif kişilerle teması olanlardan oluştuğunu dile getirilen dilekçede, "Eczanelerimiz salgının yayılmasında önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Meslektaşlarımız ve çalışanlarımız arasında Kovid-19 tanısı konulmaya başlanmış olması bu olayın önemli bir göstergesidir. Eczanelerimizde aldığımız tedbirlerin meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı ve halk sağlığını korumaya artık yeterli olmayacağı aşikardır." ifadeleri kullanıldı.
Dilekçede, salgınla mücadelede önemi asla tartışılamayacak olan kesintisiz ilaç hizmetinin sürdürülebilirliği için tüm eczanelerde standart tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Bunun için Sağlık Bakanlığımızdan, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız için profilaktik tedavi, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız için koruyucu ekipmanların sağlanması, ayaktan Kovid-19 reçetelerinde yer alan ilaçlara erişilmesinin sağlanması, eczanelerimizin düzenli olarak dezenfekte edilmesinin sağlanması konularında acil olarak uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz.
Tüm meslektaşlarımızın, çalışanlarımızın ve hastalarımızın daha fazla bulaşma riskiyle karşılaşmasını önlemek için diğer Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, 27 Mart 2020 tarihinden itibaren eczanelerimize hastalarımızı birer birer kabul ederek ilaç ve danışmanlık hizmeti vermeyi sürdüreceğiz. Bu durumun kamu spotları ile halkımıza duyurulmasını talep ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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