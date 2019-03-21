21 Mart 2019, 14:31
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İstanbul- - Edirne'ye Giden Taksiye Kaçak Göçmen Operasyonu

İstanbul- - Edirne

Silivri'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.



Silivri'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı. 

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D-100 Karayolu Semizkumlar mevkiinde Edirne İstikametinde ilerleyen taksiyi durdurdu. Taksinin içinden 5 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken Pakistan uyruklu 5 kişi işlem yapılmak üzere Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili savcılık işlemleri devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

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-Jandarma ekipleri

-Kaçak göçmenlerin görüntüsü

-Taksinin görüntüsü

-Kaçak göçmenlerin jandarma aracına bindirilmesi

-Götürülmeleri

-Genel ve detaylarkullanılan ticari taksi - İstanbul Silivri, Jandarma, Edirne, Güncel
Kaynak: DHA