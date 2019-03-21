İstanbul- - Edirne'ye Giden Taksiye Kaçak Göçmen Operasyonu

Kaynak: DHA

Silivri'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D-100 Karayolu Semizkumlar mevkiinde Edirne İstikametinde ilerleyen taksiyi durdurdu. Taksinin içinden 5 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken Pakistan uyruklu 5 kişi işlem yapılmak üzere Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili savcılık işlemleri devam ediyor.Görüntü dökümü:------------------------Jandarma ekipleri-Kaçak göçmenlerin görüntüsü-Taksinin görüntüsü-Kaçak göçmenlerin jandarma aracına bindirilmesi-Götürülmeleri-Genel ve detaylarkullanılan ticari taksi - İstanbul