İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın kontrol altına alındı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

22.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:27
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hastanenin ikinci kattaki beyin cerrahi bölümünde çıkan yangın, kontrol altına alınarak duman tahliyesi yapıldı. Yangına, madde bağımlısı bir hastanın neden olduğu belirtildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Valiliğinden açıklama
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Haber
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman’a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Haber
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Haberler››Güncel››İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın kontrol altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:35: İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haber 22:35: Erbaş: "(Suudi Arabistan'ın hac kararı) 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan... - Haber 22:30: UCM Başsavcısı Bensoruda: "Libya'da toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık" - Haber 22:29: Banko Piyango çekildi - Haber 22:28: KKKA tedavisi gören genç çoban hayatını kaybetti - Haber 22:07: Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül - Haber 21:42: Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek - Haber 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı - Ekonomi 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil - Haber 12:09: Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek - Ekonomi