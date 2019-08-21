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İSTANBUL- (ek bilgi ve görüntüyle) ATAŞEHİR'DE CAN PAZARI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAAtaşehir'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı.

21.08.2019 16:08 İSTANBUL- (ek bilgi ve görüntüyle) ATAŞEHİR'DE CAN PAZARI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Ataşehir'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı. Aynı sokağı bugün de su bastı
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü sel baskını yaşanmıştı. O gün Ataşehir'de can pazarı yaşandığı ortaya çıktı.
Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler mahalle sakinleri tarafından paylaşıldı
Bu arada aynı sokak bugünde su altında kaldı. Esnaf ve vatandaşlar su tahliye işlemleri yaptı.


Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Bahçede mahsur kalanlar
-Bugün çekilen görüntüler



Ataşehir, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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