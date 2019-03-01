İstanbul - (Ek Bilgilerle Geniş Haber) -  Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü: Pişmanım

Kaynak: DHA

Haber: Serpil KIRKESER - ALİ AKSOYER/ İSTANBUL DHAD-100 Karayolunda ambulansa yol vermeme çabası görüntülenen sürücü M.E.Y. mahkemedeki sorgusunda "Pişmanım" dediği öğrenildi.TOPLAM 1326 LİRA CEZA KESİLDİD-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde lüks araç, ambulansın ilerlemesini engellemeye çalışırken görüntülenen 23 yaşındaki M.E.Y. kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sürücüye, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL ve "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan 108 TL ve "Aksi bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 lira olmak üzere toplam olmak üzere toplam 1326 lira para cezası kesildi. Sürücü adli işlemlerin tamamlanması için Bahçelievler Polis merkezine teslim edildi."SADECE ŞOFÖR OLDUĞUNU GÖRDÜM"M.E.Y emniyet ifadesinde saat 09.00 sıralarında patronunun aracıyla D-100 transit yoldan Avcılar istikametine seyir halinde olduğunu belirterek, "Seyir halindeyken D-100'de Merter'e gelmeden önceki rampada orta şeritteyken bu sırada gidişime göre sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önünde seyir halinde olan aracı sıkıştırınca araç bir anda benim önüme kırdı ve kaza yapacaktım. Akabinde ambulans sirenlerini kapatarak yoluna devam etti. Sonrasında sinirlendim. Ambulansın içini gözle kontrol ettim ve sadece şoför olduğunu gördüm. Camı açarak 'ne yapıyorsun' diye bağırdım. Ambulans şoförü de bana el kol hareketi yapınca ben de daha çok sinirlendim ve ambulansın önünde geçtim yol verdim. Kısa bir süre böyle devam ettikten sonra hızlı bir şekilde ambulanstan uzaklaştım. Kısa bir süre sonra polisler aradı. Bana durumu anlattılar, ben de yanlarına geldim. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlattım" ifadelerini kullandığı öğrenildi."PİŞMANIM"M.E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. M.E.Y.'nin savcılıktaki ifadesini ardından adli kontrol kararı istemiyle Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.M.E.Y.'nin hakimlik ifadesinde ise "Evden çıktım, işe gitmek için D-100 yoluna bağlandım. Araç patronuma ait. Bakım yaptırdığım için araç bendeydi. Merter'e gelmeden ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. Ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. 'Neden beni tehlikeye atıyorsun?' şeklinde el kol işareti yaptım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım. Serbest bırakılmamı talep ederim" dediği öğrenildi.İMZA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIBakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği de M.E.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. M.E.Y. cuma günleri evine en yakın polis merkezine giderek imza verecek.Görüntü Dökümü:------------------------Olay anı-Sürücünün emniyete getirilmesi-Ambulans sürücüsü ile röp.