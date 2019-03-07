07 Mart 2019, 13:31
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Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu Arasındaki Şiddet Davası Nisan Ayına Ertelendi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüldü. Tarafların dinlendiği dava, 22 Nisan'a ertelendi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüldü.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ahmet Kural ve Sıla savunma yaptı. Dava 22 Nisan'a ertelendi.

"1,5 AY EVDEN ÇIKMADIM"

Kural, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1,5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.

"EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM. ARAMIZDA TARTIŞMA OLDU"

6 ay sonra Sıla'nın 'sana ihtiyacım var' diye mesaj yolladığını kaydeden Kural, "Daha sonra teyzesini, araya kuzenim ortak arkadaşlarımızı soktu. Bana 'Boş ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala 3. şahıs vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli hisarında bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet 'senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu" diye konuştu.

'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL' DEDİ.

Sıla'ya 'Defol git' dediğini belirten Kural, "Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'yalvarırım git diye bağırdım'. Kendisi bana 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"BİR ANDA KISKANÇLIK KRİZİ GEÇİRDİ"

Daha sonra Sıla Gençoğlu ifade verdi. Sıla ifadesinde, "Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesiyle beraber cok güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığımız Okan Can Yantır sorusu geldi. Bir anda kıskançlık krizi geçirdi. Bağırdı. Sonra kendimi kurtarmaya çalışsam da kötü bir hatıraydı. Sonra bana 'S... git. Git buradan öldürürüm seni' dedi. Kül tablası kaldırdı.

Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Mutfaktan salona savrulduk. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. Bahçe kapılarından içeri çekildim. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Neyse ki peşimden gelmedi. Şikayetçiyim" dedi.

Soru üzerine Sıla, "Yaklaşık 1 saat sürdü. Ara ara devam eden bir dayaktı. İdrarımdan kan geldi" diye konuştu. Bunun üzerine Ahmet Kural'ın avukatı, 'İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?' diye sordu. Sıla ise, 'Hayır regl değildim' diye cevapladı. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

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İstanbul, Ahmet Kural, Sıla, Magazin, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
X: hadi gene iyisiniz nisandada sayfayı doldurcak haber buldunuz . . 10 haberin 8 i ahmet sıla. ya yeter bıktık artık hepsini bir haberde topla bakan bakar okuyn okur ne saçmalıyosun artık iyice insanlarla dalga geçiyorsunuz . banane sılanın dayağından belliki ahmet iyi dövememiş
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ASLI: KIZLAR BU ERKEKLERE GÜVENİM KALMADI. KADINLARA MALLARI GİBİ GÖRÜP SAYGI DUYMUYORLAR. ERKEKLERE YÜZ VERMEYİN GELİN BİZBİZE TAKILALIM. YANLIZ KALINCA BELKİ AKILLANIRLAR YADA BİRBİRLERİYLE İDARE ETSİNLER.
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ADA: ne zaman bitecek bu dava bitsinde bizde kurtulalım
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DURMUŞ ALİ YİTİK: birbirye dikişirken koklaşırken sıkıntı yok birbirinin evine giderken bişey yok kötü oluncada darp şiddet var bide bunu ülkenin başka işi gücü yokmuş gibi gündem yapıyorsunuz alayınıza yazıklar olsun
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