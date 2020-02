İstanbul ekmek israfıyla her hafta 10 okulu çöpe atıyoruz

Ekmek israfıyla her hafta 10 okulu çöpe atıyoruzGül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, günde 120 milyon adet ekmek üretildiğini ve yüzde 10'unun israf edildiğini söyledi. Kavuncu, 'Her yıl bu israftan dolayı 1,5 milyar dolar çöpe gidiyor. Bu parayla 500 okul ve 250 devlet hastanesi yapılabilir' dedi.Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, ekmek israfı ve merdiven altı üretim yapan ekmek fırınlarına yönelik DHA'ya açıklamalar yaptı. Günde 120 milyon adet ekmek üretildiğini belirten Kavuncu, 'Yüzde 10'u yani 12 milyonu israf ediliyor. Her yıl bu israftan dolayı 1,5 milyar dolar çöpe gidiyor. Bu parayla 250 tane devlet hastanesi, 500 tane orta ve ilköğretim okulu, 500 kilometre 5 şeritli otoyol yapılabilir. 160 ile 500 bin kişinin 5, 8 aylık ve 1 yıllık sosyal güvenlik primleri yatırılabilir' diye konuştu.'6 BİNİN ÜZERİNDE RUHSATSIZ FIRIN VAR' İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve diğer büyükşehirlerde 6 binin üzerinde ruhsatsız çalışan fırın olduğunu aktaran Murat Kavuncu, '2016 yılında çıkarılan iş yeri açma ruhsatı yönetmeliğinin değiştirilmesi gerekiyor. Merdiven altı çalışan bu fırınların denetimlerinin artırılması lazım' şeklinde konuştu.'3 EKMEK TÜKETİYORSANIZ 5 EKMEK ALMAYIN'İnsanlara tüketeceği kadar ekmek alması önerisinde bulunan Kavuncu, '3 ekmek tüketirken 5 ekmek almak yanlış. Sonra ekmek bayatladı diye tüketmiyorsun, çöpe atıyorsun. Yemek şirketleri, sivil toplum kuruluşlarıyla ekmek israfına yönelik daha etkili kampanyalar hayata geçirmeliyiz' dedi.FIRINLARA YAZILIM GELİYOREkmek fırınlarına yönelik yeni bir milli yazılım üzerinde çalıştıklarını duyuran Kavuncu şunları söyledi: ?Ticaret Bakanlığı, e-faturayı zorunlu tuttuktan sonra Türkiye'de ne kadar ekmek üreten fırın varsa 1 yıl içinde bu yazılıma geçecek. Seminerler düzenleyerek yeni sistemi fırıncılara anlatıyoruz. Böylece üretilen ekmeğin miktarını, kurum ve kuruluşlarda ne kadarının tüketildiğini göreceğiz. Yazılımla ekmek israfını azaltmayı ve kayıt dışı fırınların önüne geçmeyi hedefliyoruz?'MERVİDEN ALTI ÜRETİLEN EKMEKLER HİJYENİK DEĞİL'Suriyelilerin Türkiye genelinde 2 binin üzerinde fırın açtığını aktaran Kavuncu, 'Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Konya, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de bu fırınlar faaliyet gösteriyor. Bütün fırınlar ruhsatsız, oturum izinleri var diye organize sanayi bölgelerinde şirket kurmuşlar, Suriye ekmeği üretiyorlar. Bu ekmeğin ilgili hiçbir devlet kurumunda yasal altyapısı yok. Bir firma hariç, bu fırınlarda üretilen ekmekler hijyenik değil, içler acısı durumdalar' şeklinde konuştu.KALAN EKMEĞİ NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?Rumeli Üniversitesi'nden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ise 'Günlük ne kadar ekmek tükettiğimizin hesabını yapmalıyız. Neden ekmeği israf ediyoruz' Bu çok gereksiz, olmaması lazım" dedi ve ekledi: "Kalan ekmek derhal fırına konulup, kurutulmalıdır. İstenirse blendrdan geçirilip toz haline getirebiliriz. Toz halindeki ekmeği galeta unu formunda yemeklere katarak kullanabiliriz. Kalan ekmeklerden peximet veya yumurtalı ekmek yapabiliriz. Ekmeği ihtiyacınız kadar alın, fazla aldıysanız dondurun, çıkardığınız zaman taze olacaktır?"ÜLKE EKONOMİSİNİ ÇÖPE ATIYORUZ"Ekmek israfıyla ilgili Prof. Dr. Oğuz Özyaral şunları söyledi: "Ekmeği aldığımızda yiyeceğimizi dilimleyip buzdolabına fazlasını ise dondurucuya koymalıyız. Böylece bayatlayıp, içinde mikroorganizma oluşmasını önlemiş oluruz. Tam ve doygun ekmek tüketmeliyiz. Ne kadar yumuşak ekmek alırsanız tüketimi o kadar zor olur. Ucuz ekmeğe kaçmayın, yapısal kalite farkı çok şeyi değiştiriyor. Bir öğünde yemeniz gereken bir dilim doygun buğday ekmeğidir. İhtiyacınız olan karbonhidratı alırsınız. Kişi başına bir ekmek alıyoruz ve yenilmiyor. Yenilmeyen ekmekleri de ne acıdır ki çöp kutularında görüyoruz. Aslında ülke ekonomisini çöpe atıyoruz. Sadece cebinizdeki 1 lirayı çöpe atmıyorsunuz, birleştiğinde rakamlar inanılmaz boyutlara ulaşıyor.EKMEK PAYLAŞILMALIDIREkmekleri ıslatıp, hayvanlara da verebilirsiniz, çöpe atmak ne demek. Ekmek paylaşılmalıdır. Dünyanın içinde bulunduğu küresel süreçte gıdaya ulaşamayan milyonlarca insan var. Erişebildiğimiz gıdayı doğru kullanmalıyız. Gelecek kuşakların mirasını çalmamalıyız.MERDİVEN ALTI EKMEK FIRINLARINI İHBAR EDİNHalkın bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Mahallesinde merdiven altı fırın varsa ihbar etmesi lazım. Neden biz bu fırınları şikayet etmiyoruz? Haksız kazanç elde edecekler, bizim sağlımızla oynayacaklar."