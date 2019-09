İstanbul Ekonomi Zirvesi 1 milyar dolar iş hacmi hedefliyor

Bu sene 5 Aralık 'ta düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde 10 ülkeden 500'den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlanacağı açıklandı. Zirve'nin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, " Türkiye ekonomisinin ve iş dünyasının artık üzerindeki ölü toprağını silkelemesi ve yeniden üretim ve istihdamdan bahsetmeye başlaması gerekiyor. Hepimiz aynı geminin içindeyiz ve kabuğumuza çekilme, şartların düzelmesini beklemek gibi bir lüksümüz yok" dedi.Bu sene 3'üncüsü düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi, 10 ülkeden yatırımcıları ve 500'den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlayacak. "Yeni dünya düzenine hazır mıyız?" ana temasıyla toplanacak zirvede 1 milyar dolar değerinde ticaret anlaşması ve iş hacmi oluşturulması hedefleniyor. 5 Aralık'ta Çırağan Sarayında düzenlenecek Zirve; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Girişimci ve iş Adamları Konfederasyonu (TURKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Cool Reklam iş birliğinde düzenlenecek."Tüm kurumlar güç birliği yaparsa Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olabilir"Zirvenin hedefleri hakkında düzenlenen basın toplantısında konuşan Zirve'nin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonları arasında yer alan İstanbul Ekonomi Zirvesinin ekonomi dünyasının kanaat önderlerini bir araya getireceğini ifade ederek, "Türkiye ekonomisinin ve iş dünyasının artık üzerindeki ölü toprağını silkelemesi ve yeniden üretim ve istihdamdan bahsetmeye başlaması gerekiyor. Hepimiz aynı geminin içindeyiz ve kabuğumuza çekilme, şartların düzelmesini beklemek gibi bir lüksümüz yok. Tüm kurumlar güç birliği yaparsa Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olabilir" ifadelerini kullandı.Bu sene zirvede küresel bir bakış açısıyla yeni dünya düzenini tartışacaklarını söyleyen Değer, "10 ülkeden yatırımcıların, Türkiye'nin önde gelen holding ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek Zirvede sektörlerin yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket evliliği veya ortaklık yapabilmeleri noktasında ayrıca B2b (kurumsal) ve B2c (bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek. Yapacağımız iş toplantılarıyla yerli ve yabancı şirketlerin yeni şirket evliliklerine zemin hazırlamak, bu yeni ortaklıkların ülkemizde yüksek teknoloji üreten fabrikalar açmalarına ön ayak olmak için çalışma yürütüyoruz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşünüyoruz. Ekonomimize nefes aldıracak ticaret anlaşmalarıyla durgunluktan çıkışa katkı sağlamak istiyoruz. Zirvede 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyoruz" diye konuştu.Altın Değerler Ödül Töreninde yılın 'en'leri seçilecekOrganizasyon tarihinin 5 Aralık seçilmesinin amacı Dünya Kadın Hakları Günü olduğunu ifade eden Abdullah Değer, "Tüm dünyanın çeşitliliğe, çok sesliliğe, kapsayıcılığa, birlikte ve eşit şartlarda yol almaya her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, başarılı iş kadınlarına ödül vererek; ödül alan kadınların diğer kadınlarını cesaretlendirmesini ve örnek almasını hedefliyoruz. Ekonomiye katkı sağlayan kadın girişimcileri bizimle yürümeye davet ediyoruz. 3'üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi, faaliyet alanlarını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayarak dünyada katma değer oluşturan yenilikçi 20 kişi ve kuruma verilecek İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ile taçlandırılacaktır" diye konuştu."Turizmde elde edilen başarıları tüm sektörlere yayacağız"Toplantıda Konuşan TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm alanında 2019 yılının rekorlar yılı olduğunu ve Türkiye'ye ciddi bir döviz girdisi sağlandığını belirterek, "Turizmde elde edilen başarıları tüm sektörlerin elde etmesi ve Türkiye'nin tanıtımı bakımından İstanbul Ekonomi Zirvesi büyük önem taşıyor. Zirvede ikim değişiklikleri ve turizme etkilerini masaya yatıracağız" diye konuştu.Zirve Danışma Kurulu Başkanı eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de Dünyada ticaretin kurallarının sürekli değiştiğini ve Türkiye'nin de bu konjonktüre ayak uydurması gerektiğini belirterek, "Türkiye için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi çok uzak değil. Bizde bu potansiyel var. Türkiye'yi her platformda tanıtmak ve sürdürülebilir pazarlar kurmamız gerek. Paris yılda 55 milyar dolar turizm geliri elde ediyor. Biz Türkiye olarak 40 milyar dolar turizm gelirimiz var. İstanbul gibi bir değerimiz var ve bunu tüm dünyaya pazarlamalıyız. Bu anlamda İstanbul Ekonomi Zirvesi bugüne kadar yapılan tüm organizasyonlardan çok daha önemli bir etkinlik" dedi.TURKONFED Başkan Yardımcısı Ulvi Kadakal da yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, "Zirve için tüm bağlantılarımızı ve imkanlarımızı seferber edeceğiz. Türkiye ekonomisinin büyümesi ve yeniden eski günlerine ulaşması için tüm üyelerimizle etkinliğe destek olacağız" şeklinde konuştu.İTO ve TİM'i temsilen katılan Meclis Üyesi Ferhan Ademhan da Türkiye'nin ihracatta gidecek çok yolu olduğunu belirterek, TİM olarak bu çıtayı daha yükseklere taşıma adına her türlü girişime destek verdiklerini zirveye de tam destek olacaklarını ifade etti.THY Pazarlama Müdürü Merve Doğru ise Türk Hava Yollarının bir dünya markası olduğunu ve Türkiye'nin tanıtımına büyük katkısı olacağına inandıkları zirveye tam destek verdiklerini anlattı.Toplantıya, İstanbul Ekonomi Zirvesi icra kurulu üyeleri, Ceren Çerçiler, Ceylan Pirinççioğlu, Esra Talu, Fatma Semiz, Ferhan Ademhan, Hande Boyce, Kıvanç Uslu, Levent Demirel, Merve Doğru, Metin Salt, Tamer Karaoğlu, Uğur Gülek Balta, Zafer Baysal katıldı. - İSTANBUL