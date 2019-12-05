İstanbul Ekonomi Zirvesi 1 Milyar Dolar iş hacmi hedefiyle başladı

3.sü düzenlenen zirvede yerli ve yabancı iş adamları arasında 1 milyar dolar değerinde yatırım ve iş görüşmesi hedefleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Girişimci ve iş Adamları Konfederasyonu (TURKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Cool Reklam iş birliğinde düzenlenen zirveye Kalyon Holding ana sponsor.

Program açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati,Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)Başkanı İsmail Gülle, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Ali Avcı, Anadolu LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Armutçu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu ÜyesiHaluk Kalyoncu, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer yaptı.

Zirvenin açılış töreninde konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "İş dünyası olarak üzerimizdeki ölü toprağını silkeleme ve yeniden ayağa kalkma zamanı geldi. Ekonomide yaşanan durgunluğun yerini yeniden büyümeye bıraktığının işaretleri var. Bu zirve ile amacımız büyük bir ekonomik fırsat üklesi olan Türkiye'yi yabancı yatırımcılara tanıtmak ve iş dünyası arasında iş birliği imkanları hazırlamak. Şu anda Türkiye'ye yatırım yapan yabancı önümüzdeki 5 yılda büyük karlar elde edecektir. Türkiye yabancı yatırımcı için dünyanın en gözde ülkeleri arasında yer alıyor. Tek eksiğimiz harekete geçmek" ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gülle: Türkiye, en fazla turist çeken 6. Ülke

Hollywood'un en büyük rakibi Türk dizileri

Zirvenin açılışında konuşan Gülle, İstanbul'un yıllık 15 milyona yaklaşan yabancı turist sayısı, 85 milyar dolarlık ihracatı ve üretmiş olduğu 257 milyar dolarlık GSYH ile İstanbul'un Finlandiya, Mısır, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin dahi önüne geçtiğini söyledi. Gülle, küresel ticareti etkileyen tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin başarılı performansla 10 ayda ihracatta yüzde 2,6'lık artış yakaladığını vurguladı. Gülle, "Yıllık ortalama 550 bin yabancı hasta ülkemizi sağlık imkanlarından faydalanmak adına ziyaret ederken, 182 ülkeden 100 binin üzerinde yabancı öğrenci ise üniversitelerimizde eğitim görüyor. Dizi ve film ihracatında ABD'den sonra dünyada ikinci sıraya yükseldik. Artık büyümede, üretimde, ihracatta yakaladığımız başarıyı, hizmetlerde, yapım işlerinde de sürdürüyoruz. Dünyadaki 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor her yere ayak basıyoruz."

Avcı: Türkiye ekonomisi dördüncü defa resesyondan çıkış sinyali verdi

Zor ve çetin bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, "Türkiye ekonomisi, son 4 yılda dördüncü defa resesyondan çıkış sinyali verdi. Yatırım ve istihdamın sürdürülebilir olması için yüzde 5 büyümenin sürdürülebilir kılınması gerekiyor. Bağışıklık sistemi gelişmiş bir ekonomi için üretim, sanayi, katma değerli verimlilik odaklı bir sanayi modeline acilen geçmeliyiz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliği için üç önemli tuzaktan, orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtulması gerekiyor" diye konuştu.

Kalyoncu:Yenilenebilir Enerji alanında atılan adımlar umut verici

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, dünya üzerinde bir yerde insanlar gıdaya ulaşmazken başka yerlerde ciddi gıda israfının yaşandığına değinerek, Türkiye'nin gıdaya ulaşamayan pek çok ülkeye ciddi yardımlar yaptığına değindi. Yenilenebilir enerji alanında devletin attığı adımların umut verici olduğunu, Türkiye'nin geleceğinin parlak ve yatırım fırsatları sunan bir ülke olduğunu ifade eden Kalyoncu, herşeyi devletten beklemeden iş dünyasının elini taşın altın koyması gerektiğini ifade etti.

Anadolu LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Armutçu, "Türk girişimcisi her zaman işine bakar. Yapısal sorunlarımız olsa da girişimcilerimiz korkusuz, genç ve dinamik nüfusumuz var. Ticaret savaşları oluyor diye kimse yatırımdan vazgeçmez bizde. Yeter ki yatırım ortamını iyileştirelim, insanlarımızın ayağına vurulan prangaları kıralım" dedi.

Oturum başkanlığını eski Bakan Kürşat Tüzmen'in yaptığı "Küresel Ticaret Savaşlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri" konulu ilk panele konuşmacı olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci yer aldı. Panelde söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Dünya ekonomisi ve ticaretinin büyüme hızının yavaşladığını belirttiği konuşmasında, Dünya ticaret ekseninin batıdan doğuya kaymaya başladığını ve Asya ülkelerinin hızlı bir ilerleme kaydettiğini aktardı. Amerika ve Çin arasındaki vergi ve ticaret savaşının temelinde teknoloji savaşının yattığını belirten Turagay, "Çin'in artık ucuz mal üreten bir ülke değil orta-yüksek kaliteli mal üretiyor. Türkiye mevcut dünya ticaret hacminin binde 9'unda yer alıyor. Bu rakamı katma değeri yüksek teknoloji ürünlerini ihraç ederek yükseltmemiz gerekiyor. 2018 yılındaki olumsuz hava artık yerini yükselişe bıraktı. Türkiye 390 milyar dolarlık ticaret hacmi olan genç nüfuslu bir ülke. Bizde eksik olan yüksek teknolojiye yönelik üretim ve ihracat yapmak. Türkiyenin yabancı yatırımcıya çok ihtiyacı var. Tanap, Bakü Tiflis ceyhan boru hattı, yen havalimanı bunlar çok önemli yatırımlar. Yeni dünya düzeni dünya için risk ama Türkiye için çok büyük fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci: 2020'de Türkiye'de hastaları robotlar muayene etmeye başlayacak

Sağlık sektöründe hekim hatalarının önemli sorun olduğunu ifade eden Birinci, "Sağlıkta robotik uygulamaların ve yapay zekanın kullanılması konusunda Türkiye'nin de önemli yatırımları var. Zannediyorum 2020'nin haziran-temmuz ayları gibi, artık herhangi bir doktora gitmeden önce sizi bir robot muayene edecek ve hangi hastalıklarınızın olduğunun ilk 5 tanısını koyacak, hangi branşa gitmeniz gerektiğine karar verecek. Belki en büyük portallerden birisine sahip olacağız. Yapay zeka araçları bazı alanlarda hekimlerden çok daha hızlı ve daha doğru teşhiste bulunuyor. Bu alanda küresel yatırımlar da söz konusu. Şu an Türkiye, dünyada obezitede sondan ikinci sırada, inanılmaz bir diyabet artışı var. Son 3 yılda kadınlarımız ortalama 2 kilogram, erkeklerimiz ortalama 1,5 kilogram ağırlıklarını artırmış durumdalar. Ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Aslında kronik hastalıkları besleyen obezite önümüzde ciddi bir risk olmaya başladı" diye konuştu.

Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati: Türkiye yatırım yapılacak 33. ülkeye yükseldi

Türkiye'nin kürsel alanda zayıflamasını isteyen güçlerin geiz parkı, 17-25 aralık, kobani, çukur olayları, 15 temmuz gibi senaryoları devreye koyduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "En son 10 ağustos finans saldırısından sonra Türkiye'nin yeniden toparlanacağını ve 2019 yılında dengelenme sağlayıp istikrar ortamına yeniden döneceği söylendiğinde kimse bize inanmazdı. Şimdi elde edilen başarıyla yabancı kurumlar da Türkiye için büyüme tahminlerini pozitife düzeltmeye başladı. Önümüzdeki yıl yüzde 5 büyüme hedefliyoruz. Türkiye tüketim ve yatırımı erteleme sarmalından çıkarak yeniden tüketim ve üretime yöneldi. Finansal oynaklık ve riskler alınan tedbirlerle sona erdi. Türkiye'nin bölgesinde liderliği devam ettireceği konusunda yerli ve uluslararası yatrımcılar da kanaat getirdi. 2018 de cari açık konuşulurken 2019 yılında cari fazla verdik. Türkiye Yatırım yapılacak 33 ülke arasında yer alıyor. Koşulların daha da iyileştirilmesiyle ilk sıralara çıkacağız" diye konuştu.

Altın Değerler Ödül Töreninde Yılın Enleri Seçilecek

11 farklı alanda panellerin yapıldığı zirve sonunda yapılacak Altın Değerler Ödül töreninde yenilikçi 20 kişi ve kuruma ödülleri verilecek. 3. istanbul ekonomi zirvesi'ne BDY Grup, Turkish Cargo, Kalyon Şirketler Grubu, PTT, Kızıl Grup, Euro Döner, İGA, EGD gibi kurumlar da sponsor desteği veriyor.