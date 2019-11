İstanbul-ekrem imamoğlu, istanbul havalimanı yöneticileriyle bir araya geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'yu ziyaret etti. Samsunlu'dan İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlara ilişkin bilgi alan Ekrem İmamoğlu, daha sonra İBB ve İGA'nın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.Ekrem İmamoğlu ile Kadri Samsunlu, toplantının ardından ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin ve dünyanın en büyüğü olmaya koşan bir havalimanı olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak çok sıkı koordinasyon ve iletişimde olması gereken bir organizasyonun İstanbul Havalimanı'nda bulunduğunu söyledi. İmamoğlu, "İstanbul'un bir parçası olan bu havalimanının işleri nasıl kolaylaşabilir? Bizden beklentileri; bizim havalimanımızdan beklentilerimiz noktasında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün bunlar İstanbulluların yaşamlarını kolaylaştırma görüşmeleri. Elbette Sabiha Gökçen ile de bu buluşmayı yapacağız. İstanbul'un her kurumu ile hizmet veren her kuruluşuyla en üst seviyede bir ilişki ile süreç yönetimindeyiz. Onun için bugün buradaydık. Bizi karşılayan İstanbul Havalimanı ve İGA yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi."İNSANLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ DAHA İYİ HALE GETİRECEK NE İHTİYAÇ VARSA..."İETT'nin havalimanına olan hatlarında yeni bir gelişmenin olup olmadığı şeklindeki sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Şöyle bir karar birliğine vardık. Biz üst yönetim buluştuk ama önümüzdeki hafta İETT Genel müdürümüz, İSPARK Genel müdürümüz ve diğer ilişkide olan başka genel müdürlerimiz dahil olmak üzere biraz daha işlevsel bir toplantı yapılacak. Örneğin çevredeki kış hazırlıkları ya da yol güzergahındaki bazı beklentiler; bazı döküm araçlarının azaltılması gibi önerileri oldu. Bütün bunları konuşacaklar. Ne ihtiyaç varsa insanlarımızın yaşam kalitesini daha iyi hale getirecek, o konuda kararlı bir şekilde hizmetleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.SAMSUNLU: İBB'YE BAZI ÖNERİLERİMİZ OLDUİGA CEO'su Kadri Samsunlu ise Ekrem İmamoğlu'nu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını, birlikte gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerini detaylı bir şekilde anlattıklarını ifade etti. Havalimanındaki operasyonları daha iyi bir noktaya getirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bazı önerilerinin olduğunu aktaran Samsunlu, "Bu vizyon projesinin İstanbul'a, Türkiye'ye orta ve uzun vadede katkılarının ne olacağını, kendilerine bizim perspektifimizden paylaşma şansımız oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en önemli paydaşımız. Bizim şu an ki toplu ulaşımımızı, Havaist ve İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyemiz sağlıyor. Onun dışında İGDAŞ, İSKİ, BELBİM gibi bir sürü iştirak ile beraber çalışıyoruz. Bundan sonra da beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu, havalimanından ayrıldı.