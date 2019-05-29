İSTANBUL-  EKREM İMAMOĞLU ZEYTİNBURNU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , seçim çalışmalarını Zeytinburnu 'nda sürdürdü.Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan semt pazarına gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ayaküstü esnaf ve vatandaşlara sohbet etti.Pazar ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na ilk olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun "Ekrem bey son günlerde gergin. Esnaf genci tokatladı" açıklaması soruldu. İmamoğlu bu soruya, "Bazı insanların görme bozukluğu olabilir. Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Toplumda herkesle diyalog kurma çabam var. Bazen insanların kalbini buz kaplar. Biz insanların kalbindeki buzu eritmeye geldik" dedi.

"ADRESİZ DAVETİYE GÖNDERMEYE GEREK YOK"

"Rakibiniz Binali Yıldırım'da katıldığı bir televizyon programında çaldılar demek zorunda kaldım demek zorunda kaldım şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da İmamoğlu, "Hadi biz birkaç kanala sıkıştık. Sayın Yıldırım mı sesini duyuramıyor. Yardımcı olayım o zaman. Beraber programa çıkalım. Sesini duysunlar. O dediği konuyu orada tartışalım. İstanbul'u konuşalım. O şartlı ben şartsız. Tabi ki İstanbul'u konuşacağız. Türkiye'yi mi konuşacağız. Bunu söylemeye bile gerek yok. İstanbul'un sorunları var. Geçmişi var. Geleceği iptal. İstanbul'un iptal edilmiş bir seçim var. Bak ne güzel sesini duyuramamış 'Çaldılar' diyerek beni duysunlar istedim. Çok üzücü yani. O kadar tecrübeli bir insanın böyle bir yola başvurması hoş değil. Benim endişem bunun insanların kalbinde başka bir buz örmesi. Herkes saygınlığı devam ettirsin. Dediği gibi program kesinlikle İstanbul konulu olmalı. İptal edilmiş bir seçimi var. O anlamda hukuken toplumun önünde da kimin elinde ne varsa bana da soruları olabilir bana da sorular olabilir. Ben kabul etmiş durumdayım. Buradan çağrı yapıyorum. Danışmanı danışmanımızı arasın. Kanalı tercih etsin. Konuşalım tartışalım biz hazırız. Adresiz davetiye göndermeye gerek yok. Buyursun sohbet edelim. Davet gelmedi. Ben somutlaştırıyorum" diye cevap verdi.

HIRKA-İ ŞERİF'İ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu sabah ise Hırka-i Şerif Camii'ni ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu, Veysel Karani'nin 58'nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59'ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bir araya geldi. Buluşmada, Barış Samir'in eşi Melis Samir de yer aldı. Daha sonra İmamoğlu ve Samir Ailesi, Hırka-i Şerif'in bulunduğu bölüme geçti İmamoğlu İstanbul'un fethinin yıldönümüyle ilgili olarak, "Evet, ziyaretimiz tam da ona denk düşüyor. Anlamlı bir günde, onun da sorumluluğunu taşımak. Ben fethi hep başka türlü yorumlarım. Burasının çok felsefi bir boyutu var. Hem müjdelenen bir şehir inancımız olması bakımından hem de burayı fetheden insan, gönül fethetmeyi daha önemseyen bir boyutla geliyor. Bu önemli bir şey. Zaten onun için kalıcı olunmuş. Yoksa olunmazdı, olunmadı da. İnşallah o güzel rüyaları gerçek ederiz. Veysel Karani hazretlerinin peygamberimize olan sevgisi gibi, görmeden sevmek, bağlanmak gibi bir duyguyu, bu şehirde herkese yaşatmak, bu şehrin geçmişine, maneviyatına bağlı olmak… Bu çok önemli" şeklinde konuştu.

Sohbetin sonunda Barış Samir, İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na, nasıl kullanıldığını açıklayan bilgi notu ile birlikte "destimal" hediye etti.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun pazarı gezmesi

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-İmamoğlu'nun gelişi

-Karşılanması

-Hırkai Şerif ziyaretinden görüntü





Kaynak: DHA