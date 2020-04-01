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İstanbul elektrik kesitisi ve bakım çalışmaları ertelendi mi? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını durdurdu mu? İstanbul elektrik kesintisi!

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu.

01.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:26
İstanbul elektrik kesitisi ve bakım çalışmaları ertelendi mi? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını durdurdu mu? İstanbul elektrik kesintisi!

BEDAŞplanlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek.

BEDAŞ DUYURU METNİ

İstanbul elektrik kesitisi ve bakım çalışmaları ertelendi mi? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını durdurdu mu? İstanbul elektrik kesintisi!
BEDAŞ DUYURUSU
Etiketler: Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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