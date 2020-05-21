İSTANBUL EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

RAMAZAN Bayramı öncesinde Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

21.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:27
RAMAZAN Bayramı öncesinde Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Mısır Çarşısı'ndaki kalabalık dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayram tatilini evinde geçirecek olan vatandaşlar kısıtlama öncesi Eminönü'ne akın etti. Bayram şekeri, lokum ve kahve alışverişini yapanlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı noktalarda drone ile sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Mısır Çarşısı'nda alışveriş için gelenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.
Alışverişe gelen Şaban Çapan "Her bayram yaptığım gibi bu bayram da alışverişe geldim. Bu bayram evde kalıyorsak bile ihtiyaçlarımızı almak zorundayız. Şeker çikolata ve kahve almaya geldim. 4 günü evde geçireceğiz. Vaka sayılarımız düşüyor. İnşallah düzelir." dedi. Bir esnaf ise "Geçen yılın yoğunluğu bu yıl yok. Yavaş yavaş başladı. Yarın biraz daha yoğun olur. Geçen seneye göre oran çok düşük. Sürekli polis ve zabıtalar dolaşarak sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor." dedi. İSTANBUL EMİNÖNÜ’NDE BAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Eminönü, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’den darbeci Hafter’in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Haber
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Haber
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Haberler››Güncel››İSTANBUL EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:26: Denizli Valiliğinden 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili açıklama - Haber 14:26: Pazar tezgahlarında 3 metre mesafe ayarı - Haber 14:26: Sivas'ta uyuşturucu operasyonları - Haber 14:26: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (1) - Haber 14:26: BAİBÜ, kapılarını uzaktan sınava girecek öğrencilere açtı - Haber 13:50: Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı - Haber 13:48: Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz - Haber 12:30: Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı - Haberler