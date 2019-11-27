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İstanbul emmy ödüllü haluk bilginer istanbul'a geldi

Uluslararası Emmy Ödülleri'nden "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Haluk Bilginer New York'tan İstanbul'a geldi.

27.11.2019 07:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 07:39

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nden "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Haluk Bilginer New York'tan 'a geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Bilginer, "O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. önemliydi. Ödülü kazanmış olmam benim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.

İstanbul emmy ödüllü haluk bilginer istanbul'a geldi

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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