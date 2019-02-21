IHAAW105835-ASA/21-02-2019
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddenin içeriğinde yer alan performans arttırıcı ve zayıflama içerikli ilaç etken maddelerinin gıda ürünlerinde kullanılmasının yasak olduğu öğrenildi. 21.02.2019 10: 58: 35 TSINNNN - İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
Kaynak: İHA