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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün şehir genelinde yaptığı denetimlerde korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı.

29.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:15
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün şehir genelinde yaptığı denetimlerde korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı. Denetimlerde 9 iş yeri mühürlenirken, 305 şahsa işlem yapıldı. Ekipler toplam 178 bin 522 TL idari para cezası keserken, yasaklara uymayarak Beşiktaş sahilinde gezenlere cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. İstanbul'un tüm ilçelerinde yapılan denetimlerde toplu taşıma kurallarına uymayan, seyahat kısıtlamasına aykırı hareket eden, piknik ve park alanı kuralına uymayan, izinsiz belgelerle taşımacılık yapan, kumar oynayanlara yer tahsis etme gibi suçlardan cezalar kesildi. Ekipler çeşitli kafe ve kahvehaneleri de denetleyerek açık olduğunu tespit ettiği 9 iş yerini mühürledi. Denetimlerde toplam 305 şahsa 178 bin 522 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, yasaklara uymayarak Beşiktaş sahilinde gezen 39 kişiye de cezai işlem uygulandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

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