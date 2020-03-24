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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde koronavirüs önlemleri

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler aldı.

24.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:03
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde koronavirüs önlemleri
İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler aldı. İstanbul 'da görev yapan emniyet personeline kendilerini koronavirüsten koruyabilmeleri için nitril eldiven, medikal maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. Yurtdışından gelenlerin karantina alındığı yurtlarda görev yapan emniyet personellerine ise izolasyonlu kıyafet, eldiven, maske ve gözlük dağıtıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yerleşkeler, ek hizmet binaları, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Polis Merkezi Amirlikleri ve polis araçları koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün vatandaşlara hizmet verdiği binalara gelen kişilerin ateşlerinin ölçülmesi içinde termal ve temassız ateş ölçer cihazları kullanılmaya başlandı. Yayınlanan koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul emniyetindeki tüm toplu etkinlik ve eğitim faaliyetlerine de geçici bir süreliğine ara verildiği bildirildi.

Öte yandan kronik rahatsızlıkları bulunan ve risk altında olan emniyet personeline idare izin verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinin koronavirüse karşı bilgilendirmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile ilgili hazırlanmış olan bilgilendirme broşürlerini de yoğun olarak kullanılan noktalara asılarak personelin salgın hakkında bilinçlendirilmesi sağlanıyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

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