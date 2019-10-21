İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onlarca emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapılan yeni görevlendirmelerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çok sayıda emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi.
Görev yeri değiştirilen personelin yerine de yeni atamalar yapıldı.
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapılan yeni görevlendirmeler şöyle:
HASAN FEHMİ TALAY - Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HAZIM GÜMÜŞ - Tuzla İlçe Emniyet Müdürü
MEHMET BAŞKÖY - Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ÖZCAN AYBEK – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü
MURAT AYDIN - Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
İZZET ÖZDEMİR - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
DENİZ ENGİN - İstanbul Havalimanı Şube Müdürü
YILMAZ DEMİREL - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ALİ OSMAN TURHAN – Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
KAMİL YILDIRIM - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
MUSTAFA DEMİR - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
EREN ÖZTÜRK - Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü
BİROL TAŞKOPARAN - Polisevi Şube Müdürü
EKREM EREN ERMİŞ - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
NİYAZİ İNCİ - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
FERAMUZ ÇETİN - Kartal İlçe Emniyet Müdürü
MÜSLÜM KAHRAMAN - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
UĞUR ÖZDOĞANOĞLU - Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
MURAT SEVGİ - Bakım Onarım Şube Müdürü
AYKUT KORKMAZ - Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
ALPASLAN ATASOY - Fatih İlçe Emniyet Müdürü
GÖKHAN KARAASLAN - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü
NADİR KONAK - Dış İlişkiler Şube Müdürü
MURAT BİNGÖL - Adalar İlçe Emniyet Müdürü
MURAT ÇAYKARA - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü
TANER ERTÜRK - Silivri İlçe Emniyet Müdürü
SİNAN ÇAMUROĞLU - Çatalca İlçe Emniyet Müdürü
YENER YAŞAR - Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü
ZAFER BAYBABA - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLEÇ - Beykoz İlçe Emniyet Müdürü
NECMETTİN YÜKSEK - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü
ERCAN ÖZMEN - Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü
ERCAN BİLGİLİ - Spor Güvenliği Şube Müdürü
BÜLENT ÇELİK - Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü
MURAT YILDIRIM - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
OKTAY CİVAN - Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
SEMA ŞAHİN - Muhabere Elektronik Şube Müdür Yardımcısı Vekili
NESLİHAN ŞENTÜRK - Foto Film Şube Müdürü
HASAN DEMİRBAĞ - Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü
BELMA ALDEMİR - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
MURAT BAYHAN - Güven Timleri Şube Müdürü
OKTAY ÇELİK - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü
HÜSEYİN SELMAN - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü
VELİ ŞENGÜL - Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü
YALÇIN ERDEM - Turizm Şube Müdürü
RABİA ALTUN - Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ - Çevik Kuvvet Şube Müdürü
MEHMET YAŞAR ZEHİR - Deniz Limanı Şube Müdürü
BURAK BODUR - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü
İBRAHİM KOÇ - Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
AYHAN ELMALI - Güngören İlçe Emniyet Müdürü
HÜSEYİN GÜNGÖR - Ulaştırma Şube Müdürü
CANSAL KANLIKAYA - Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
DENİZ HALICI ÇELİK - Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü
MURAT ÖZBEK - Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
TURAN ÇELİK - Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü
ÖZGÜR KARLITEPE - Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
ENGİN KESKİN - Ataşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ŞENOL YILMAZ - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
SELMA GENÇKAYA - Koruma Şube Müdürü
ŞEKİP AKIN - Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
ÖMER ERHAN KONANÇ - Sosyal Hizmetler Şube Müdürü
UĞUR KURAK - Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HAKAN ERİŞMİŞ - Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ÖZAY KAYHAN - Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü
ÖMER ÜNVER - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
MUHAMMET HANİFİ ZENGİN - Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürü
ABDULLAH ASLAN - Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili
ÇAĞATAY ŞENOL - Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
SERKAN DURAN - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
UĞUR KAAN İBRİK - Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ÖMER FARUK GÜNAY - Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ALİ KESİKOĞLU - Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ALPER ERDEM - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
LÜTFÜ DOĞAN - Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı
YÜKSEL BAYSAL - Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HÜLYA YAPRAKLI - Beykoz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
MUHAMMET AHMET KATİPOĞLU - Spor Güvenliği Şube Müdür Yardımcısı