İstanbul emniyet müdürlüğü: teknofest sorunsuz bir şekilde tamamlandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 6 gün boyunca yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'te, alınan emniyet tedbirlerini açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada festivalin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı vurgulandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17-22 Eylül 'de Atatürk Havalimanı'nda 420 bin metrekare alanda gerçekleşen TEKNOFEST'te etkinliğinde uygulanan emniyet tedbirlerini açıkladı. Açıklamada etkinlik alanı ve çevresinde gündüzleri 2 il emniyet müdür yardımcısı, 7 şube/ilçe müdürü, 4 emniyet amiri, 33 komiser, 538 polis memuru, 35 özel hareket, 220 trafik polisi, 6 zırhlı araç bulunurken, geceleri ise 4 resmi ekip ile 40 polis alan içi ve çevresinde olmak üzere toplamda 950 polisin görev aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca "66 paydaş firma, 22 sponsor firma, 30 stant, 2 fuar ve 8 bakanlık katılımlı TEKNOFEST'in etkinlik alanında her sabah bomba araması yapıldı. Alana girişlerde 70 kapı dedektörü, 17 X-Ray cihazıyla arama yapıldı. 4 ayrı noktada da süzme araması yapıldı. Etkinlik süresince 6 günde 5 hırsızlık müracaatı ve bir buluntu malı sahiplenmekten 6 işlem yapıldı. Etkinlik dün akşam saat 19.00 itibariyle sorunsuz olarak tamamlandı" denildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin TEKNOFEST'e katıldığını söylerken, organizasyonda emeği geçen ve görev yapan emniyet personeline de teşekkür etti.





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