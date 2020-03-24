Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul Emniyet Müdürlüğünde koronavürüs tedbirleri artırıldı - Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde koronavürüs tedbirleri artırıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm bina ve araçlarda yeni tip koronavürüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler artırıldı.

24.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:50
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde koronavürüs tedbirleri artırıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm bina ve araçlarda yeni tip koronavürüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler artırıldı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından il emniyet müdürlüğümüz personelini korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda, il emniyet müdürlüğümüze bağlı tüm yerleşkeler, ek hizmet binaları, ilçe emniyet müdürlükleri hizmet binaları ve bunlara bağlı ek hizmet binaları ve polis merkezi amirliklerinin tamamı ile tüm hizmet araçları dezenfekte edilmiş, tüm birimlerimize yeterli sayıda eldiven, tıbbi maske ve el dezenfektanı dağıtılmıştır." denildi.
Emniyet binalarına gelen kişilerin ateşlerini ölçmek amacıyla termal ve temassız olmak üzere ateş ölçer cihaz kullanımına başlandığı, karantina altına alınan vatandaşların kaldığı yurtlarda görev alan personele izolasyonlu kıyafet, eldiven, maske ve gözlük dağıtıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yayınlanan genelge ve talimatlar gereği, tüm toplu etkinlik ve eğitim faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş, kronik rahatsızlığı bulunan ve risk altında olduğu değerlendirilen personele idari izin verilmiş, personelimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile alakalı hazırlanan bilgilendirme broşürleri personelin yoğun olarak kullandığı alanlara asılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, korona aşısı için harekete geçildiğini duyurdu Haberler
Bakan Koca, korona aşısı için harekete geçildiğini duyurdu
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:58: Belediye ekiplerinin salgına karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor - Haber 16:57: ATAŞEHİR'DE MİNİBÜSTEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haber 16:57: Bakkallara eldiven ve maske dağıtıldı - Haber 16:57: TREDAŞ'ta virüse karşı önlemler kapsamında planlı kesintiler iptal edildi - Haber 16:56: Büyükşehir Mart Ayı Meclisi 2. Oturum gerçekleştirildi - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading