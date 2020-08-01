İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ POLİS ŞEHİTLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

18 Temmuz'de şehit olan Erhan Gökteke'nin mezarını da ziyaret etti.

Ali ABLAY - Özgür KUMANOVALI İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kurban Bayramı nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aktaş, ziyaretin ardından şehit aileleriyle yemek programına katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bayramın ikinci gününde Edirnekapı'daki Polis Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş şehit yakınlarıyla bayramlaştı. Programa şube ve ilçe müdürleri de katıldı. Şehitlikte dua edilmesinin ardından Aktaş ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarlarını tek tek gezen Aktaş, son olarak Bağcılar'da 18 Temmuz günü şehit edilen Erhan Gökteke'nin mezarını ziyaret etti.

Aktaş, şehitlik ziyaretinin ardından Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde şehit aileleriyle yemek programına katıldı. Yemek öncesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde kurban kesildi.