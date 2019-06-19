İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: 23 HAZİRAN'DA DA AYNI PERFORMANSI SERGİLEYECEĞİZ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği Mobil Emniyet Teknoloji (METE) projesi kapsamında 7. dönem ödül töreninde ödül almaya hak kazanan 358 polisi temsilen 10 kişiye ödülleri verildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, " 31 Mart seçimlerinde İstanbul polisi kusursuz çalıştı. 23 Haziran'da da aynı performansı sergileyeceğiz." dedi.Merter'de bulunan Polis Eğitim Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yardımcıları, çeşitli şube müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri katıldı.

METE İLE BÜYÜK BİR VERİ TABANI OLUŞTURULDU

Emniyet Müdürü Çalışkan, METE projesiyle performansın ölçülmesi, personelin bireysel performansının ortaya çıkartılması sonuçlarında çok büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Çalışkan, "Bu projeyle denetim ve hakkaniyetli performans ölçüm sistemi açığını da doldurmuş olduk. Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin icraatlarının kayıt altına alındığı METE performans modülüne göre bugüne kadar 1 milyon 408 bin 896 tutanağın girişi yapılmış. 1 milyon 800 bin şüpheli ve müşteki verilerinin girişi yapılarak büyük bir veri tabanı oluşturuldu. Denetim modülü üzerinden 353 bin 882 denetim yapılarak eksik görülen 17 bin 301 eksikliğin 15 bin 967'si giderilmiştir" dedi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 'METE'NİN PATENTİNİ ALDI

İstanbul'un her manada dünyanın sayılı metropollerinden olduğunu belirten Çalışkan, "Bölgesel ve yerel siyasi olayların etkisiyle yoğun bir dönemden geçiyoruz. Yoğun tempoda çalışarak birtakım zorluklarla karşılaşıyoruz ve yoruluyoruz. Nitekim İstanbul polisi bu çabasının karşılığını, İstanbul'u dünyanın en güvenli kentlerinden birisi yaparak aldı. METE projesinin patentini İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak aldık" diye konuştu.

'İNLERİNDEN KAFALARINI ÇIKARMAZ HALE GELDİRLER'

Terörle mücadelede çok iyi durumda olunduğunu belirten Emniyet Müdürü Çalışkan, "İstanbul'un terörle anılan bir yeri kalmadı. Olay sayıları dip yaptı. Geçen sene 33 olan olay sayısının bu sene daha da azalacağına inanıyorum. Artık inlerinden kafalarını çıkaramaz hale geldiler" şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU YAKALAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Narkotik Suçlarla Mücadele'de başarının katlanarak arttığını ifade eden Çalışkan, "2018 yılı ve 2019 yılları ilk 6 aylık verilerine göre yakalanan eroin miktarı 708 kilogramdan, 2 ton 550 kilograma kadar yükseldi. Esrar miktarı 3 ton 350 kilogramdan 4 ton 255 kilograma, uyuşturucu haplar 3 milyon 258 binden, 8 milyon 687 bine kadar arttı. Kokain miktarı ise 167 kilodan, 420 kiloya ulaştı. 2018 yılında toplam 5 buçuk ton olan yakalama miktarı, bu yıl bu tarihe kadar 7 buçuk tona kadar ulaşarak büyük bir başarıya imza atıldı" dedi.

ASAYİŞ OLAYLARINDA GERİLEME

Asayiş olaylarında da büyük bir gerileme olduğuna değinen Çalışkan, "2018 ve 2019 yıllarının ilk altı ayları kıyaslandığı zaman İşyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 23, evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 28, otodan ve otodan hırsızlık konularında da yüzde 32 azalma söz konusu oldu. Geçtiğimiz yıl büyük bir sorun yaşadığımız muhabere şubemiz özellikle son 6 ayda büyük başarılara imza attı. İhbarlara cevap verme oranlarımız yüzde 98 seviyelerine kadar ilerledi" diye konuştu.

SEÇİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

31 Mart seçimlerinde İstanbul polisinin kusursuz çalıştığını ifade eden Emniyet Müdürü Çalışkan, şöyle konuştu: "Emniyetin görev alanlarında hiçbir sorun yaşanmadı. Güvenlikten taviz vermeden tarafsız bir görev anlayışıyla da milletimizin takdirini kazandık. Şimdi aynı başarı ve daha fazlasını 23 Haziran seçimlerinde de göstereceğimize yürekten inanıyorum. Pazar günü bir seçim yapılacak. Bu seçimlerle ilgili biz tüm tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz ve alacağız. Bütün arkadaşlarımız çok dikkatli olacak. Türk polisine ve emniyet teşkilatına yakışır şekilde görevimizi yapacağız. Benim görev yaptığım dönem içerisinde takip ettiğimiz ve görev aldığımız yedinci seçim olacak. Tecrübemiz had safhada, ilk yapacağımız iş dikkat etmek. Hatalı bir iş konusunda kimseye müdahale etmemek, vatandaşlarımıza da azami seviyede güven vermek. Daha önce bunu defalarca yaptık. Aynı şekilde aynı başarıyla bu seçimi de tamamlayacağımızdan şüphem yok."

Görüntü dökümü:

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-Masalardan görüntü

-Çalışkan'ın açıklamaları

-Ödül alan polislerden görüntü

-Genel ve detaylar



- İstanbul