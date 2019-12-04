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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:14İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, AA'nın
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Emniyet Müdürü Çalışkan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
"Haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı Geri İstiyoruz", "Yaşam" kategorisinde Muhammet Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil Akşamı" fotoğrafını seçen Çalışkan, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.
Yılın fotoğrafları için seçilen her bir karenin eşsiz güzellikte olduğunu dile getiren Çalışkan, "Haber" kategorisinde, annelerin terörle mücadelesini dünyaya duyuran fotoğraftan etkilendiğini belirterek, "Bu durum dünyada emsali görülemeyecek bir olay. Annelerin azim ve kararlılıkla sürdürdükleri mücadelelerini destekliyorum" dedi.
"Yaşam" kategorisinde, İstanbul Emniyet Müdürü olarak İstanbul'un büyüleyici güzelliğinin ortaya konduğu fotoğrafı beğendiğini ifade eden Çalışkan, "Spor" kategorisinde ise 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanan Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası millilerin asker selamını tercih ettiğini dile getirdi.
Millilerin selamının yılın fotoğrafı seçilmesinin hak edilmiş bir başarı olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Fransayı nasıl perişan ettilerse, aynı ruhla oynadıktan sonra İtalya'yı da diğer takımları da perişan edeceklerinden hiç şüphem yok. Takımımız çok başarılı ve final oynayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.
AA'ya 100. yıl tebriği
Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Anadolu Ajansı gerçekten çok önemli bir görev yürütüyor. Bir kurumun 100. yılını alnının akıyla tamamlaması harika bir başarı. Anadolu Ajansı, inşallah daha uzun yıllar görevini başarıyla yapacak, milletimizi bilgilendirecek, insanların bilgi alma hakkını destekleyecek. Türkiye'de ve dünyada bizi temsil edecek. Bütün yönetici ve çalışanlarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Çalışkan, Anadolu Ajansı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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