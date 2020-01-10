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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi.

10.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:54İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi. muhabirlerini makamında ağırlayan Çalışkan, hepsine tek tek teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. İhlas Ajansı (İHA) Güvenlik Muhabiri Sadık Kahraman'ın da davetli olduğu programda, polis-adliye muhabirlerini makamında kabul eden Çalışkan, basın mensupları ile bir süre sohbet etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün suçla mücadelesinin kamuoyuna duyurulmasına ve polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkılardan dolayı emniyet muhabirlerine teşekkür eden İl Emniyet Müdürü, programın sonunda gazetecilere plaket sundu. Daha sonra emniyet teşkilatının çalışmalarını kamuoyuna aktaran basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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