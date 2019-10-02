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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan gazi aileleri ile bir araya geldi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, gazi ve gazi aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

02.10.2019 19:09İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan gazi aileleri ile bir araya geldi
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, gazi ve gazi aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan gazi, vazife malulü aileleri ile akşam yemeğinde buluştu. Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde (PEKOM) organize edilen akşam yemeğinde Çalışkan gazilere plaket takdim etti. Ayrıca Çalışkan, gaziler ve aileleri ile yemek sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Emniyet Müdürü Çalışkan, yaptığı konuşmada, "Gazilik unvanı bizim inancımızda Yüce Allah'ın bize müjdelediği en değerli unvanlardan bir tanesidir. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden ve Allah'ın izni ile hayatta kalanların mükafatı çok büyüktür. Türk milleti gibi mazisi Allah yolunda savaşanlar ile geçmiş bir millet için bu unvanın değeri ise kat ve kat fazladır" dedi.

"İstanbul'un her noktasına biz 6-6 buçuk dakikada ulaşıyoruz"

"İstanbul'un her noktasına biz 6-6 buçuk dakikada ulaşıyoruz" diyen Çalışkan, "6-6 buçuk dakikada polis talep edilen yere geçebiliyor. Zırhlı araçlarımız çok fazla ve bomba imhalarda ileri teknolojiler kullanılıyor. Artık 15-20 yıl öncesinden çok daha donanımlı teçhizat sahip bir teşkilatız. Gazilerimize şükranlarımı iletiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Onlar bizlerin abidesi gibi bizim için hem teşkilatın medarı iftarı hem ülkenin medarı iftarı hem de bizim gıpta ile seyrettiğimiz ve onlardan onur duyduğumuz insanlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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