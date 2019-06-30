30.06.2019 15:09
Haberler » 3. Sayfa » Haber

İstanbul Emniyeti Küçükçekmece'deki taciz iddialarını yalanladı

İstanbul Emniyeti Küçükçekmece

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de dün yaşanan olayda herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü , Küçükçekmece 'de dün yaşanan olayda herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü , dün akşam Küçükçekmece 'de yaşandığı iddia edilen taciz olayı ve iddiaların ardından ilçe halkının sokağa dökülmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Küçükçekmece 'de yaşanan olayda 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel' diye seslendiği belirtildi. Herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayının yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddialarla ilgili aile yanlış anlaşılma olduğunu belirtip, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır" denildi.

Açıklamada, ayrıca olayla ilgiyi 18 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı, şüphelilerin bu sabah serbest bırakıldığı bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü , Küçükçekmece , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:03 Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
16:01 Trafoda akıma kapılan kuşlar tarlanın yanmasına sebep oldu
16:00 Evlerden 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar kamerada
15:59 İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
15:58 Kayıp öğretmenin köpeği sahilde sahibini bekliyor
15:55 Manisa'da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
15:54 Hakkari'de 5 bölge 'özel güvelik bölgesi' ilan edildi