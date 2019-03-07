İstanbul Emniyeti'nde Başarı Ödülleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nce düzenlenen törende, Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesi kapsamında başarı gösteren amir ve memurlar ödüllendirildi. Zeytinburnu Polis
Eğitim ve Kongre Merkezinde (PEKOM) düzenlenen ödül törenine, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, çok sayıda il emniyet müdür yardımcısı, şube ve ilçe emniyet müdürleri ile 122 karakol amiri ve proje kapsamında derece yaparak ödül almaya layık görülen personel katıldı.
Programda konuşan Çalışkan, şunları kaydetti:
"METE, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz, merkezine denetimi alan performans ölçüm projesidir. Projemiz, teşkilatımızda bu zamana kadar görülmemiş bir performans ölçümü gerçekleştirildi. Sahada oluşan bütün eksiklikler ve bürokratik engelleri ortadan kaldırmak suretiyle en kısa sürede aksaklıkların giderilmesi imkanı sağlandı. Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili hazırlanan anlık rapor, analiz ve istatistikler sayesinde, personelimizi kentin huzur ve güvenliğini sağlamada ihtiyaç duyulan alanlara sevk etme imkanı elde ettik."
METE projesine yılın teknoloji ödülü
Geçen yıl düzenlen "Teknoloji Kaptanları" yarışmasında finale kalan 14 proje içerisinde METE projesinin birinci seçildiğini ifade eden Mustafa Çalışkan
, "Ödüllü projemiz sayesinde, 2016 yılında 11 bin olan kurum içi denetleme sayısı 2018'de 152 binin üzerine çıktı. Bunu mümkün olduğu kadar personelimizi rahatsız etmeden yaptık. Amacımız personelin eksikliğini ve yanlışını yakalamak değil, varsa hepimizin sorunu olan eksiklik ve yanlışı gidermekti. Denetlemeye giden personelimiz bir eksiklik tespit ettiği zaman, bu eksikliği ilgili birimler anında görerek en kısa sürede giderilmesi için çalışma başlatılıyor. Bu ciddi bir otokontrolü gösteriyor ve eksiklikler kısa sürede gideriliyor. Bu sistemler zinciri de doğal olarak İstanbul Emniyetinde kalite ve başarıyı getirdi" diye konuştu.
Törende, 15 rütbeli personel, 28'i şube ve 278'i ilçede görevli 306 polis memuru ile 8 gece bekçisine başarılarından dolayı yarım ve çeyrek altın verildi.
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ödül almaya hak kazanan 329 personeli temsilen, Küçükçekmece
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Büro Amiri Resül Yıldız, Bağcılar
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amiri Yüksel Baysal, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
Devriye Ekipler Amiri İsmail Levent Başoğlu, Şişli
İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amiri Ali Karadoğan ve Kartal
İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Selahattin Aslantepe
Polis Merkezi Amiri Hasan Tetik'inde aralarında bulunduğu 25 personele hediyelerini vererek teşekkür etti.
Ayrıca, polis memuru Eren Balta'nın bir fotoğrafına bakarak kendisini resmettiği kara kalem tabloyu hediye almaktan çok büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çalışkan, " Türkiye
'nin en ünlü ressamı resmimi çizerek hediye etse bu kadar mutlu olmazdım" dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA